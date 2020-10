Den svenske stjerneforfatter Camilla Läckberg har skrevet den helt nye Viaplay-serie "Lykkebugten".

Et trekantdrama og et mordmysterie er omdrejningspunktet i den helt nye Viaplay-aktuelle serie "Lykkebugten", som den svenske stjerneforfatter og krimidronning Camilla Läckberg står bag.

Serien centrerer sig om politibetjenten Johanna, som vender tilbage til sin barndomsby for at begrave sin mor.

Men da liget af en ung kvinde pludselig dukker op i bagagerummet på en bil, trækkes Johanna ind i efterforskningen og samtidig også ind i gamle minder, konflikter og forhold.

Camilla Läckberg er en af Sveriges med succesfulde forfattere og har set adskillige af sine klassiske krimier blive filmatiseret. Men det er første gang, at hun skriver direkte til tv-formatet.

- Det er en drøm, der er gået i opfyldelse. Det har været en helt anderledes proces, end jeg har prøvet før, siger Camilla Läckberg og uddyber:

- Det har været sjovt og udfordrende, fordi man ikke kan indspille folks tanker, som man kan skrive om i bøger - man er nødt til at vise karaktererne i levende live, forklarer hun.

Det er ikke kun et helt nyt format, Camilla Läckberg har kastet over. Det er også en ny genre.

- "Lykkebugten" indeholder 30 procent krimi og 70 procent drama, men det er vigtigt for mig, at det ikke er et klassisk krimidrama. Det er en sæbeopera, forklarer hun.

Idéen opstod for fem år siden og har været længe undervejs.

Først præsenterede hun historien til Nordisk Film TV, som siden allierede sig med streamingtjenesten Viaplay, hvor den nu vises.

- Jeg har altid set gamle serie, hvor man følger folk over mange år - som "Hotel Cæsar" (norsk sæbeopera, red.) og "Matador", siger hun.

- Jeg har været optaget af krimier, lige siden jeg var barn. Jeg er krimifantast, men jeg er også serienørd. Jeg ser og læser alle mulige genrer og bliver inspireret af dem, fortæller hun.

Sæbeoperaen er en hybrid mellem de to genrer, som både har et mordmysterie og et trekantdramaet mellem politibetjenten Johanna, hendes gamle flamme og hans hustru.

- Man skal skabe karakterer, som engagerer. Man skal helst have forskellige favoritter og nogle karakterer, som man forelsker sig i, og andre, man elsker at hade. Det er min drøm for denne sæbeopera, siger Camilla Läckberg.

- Man kan godt have et godt plot, men hvis karaktererne er dårligt skrevet, bliver det ingen succes. Og omvendt, hvis du har skrevet gode karakterer, men et dårligt plot, vil folk stadig gerne se videre, for karaktererne er nøglen til succes, mener forfatteren.

Camilla Läckberg har allerede skrevet to sæsoner af "Lykkebugten" og afviser ikke en fortsættelse.

Det kommer an på modtagelsen, forklarer hun, men hun ligger ikke på den lade side imens.

Hun er i gang med at skrive sin næste krimi i successerien "Fjällbacke-mordene", og så har hun skrevet første bind i en trilogi med sin svenske kollega Henrik Fexeus.

- Jeg ville ønske, jeg engang imellem kunne lukke ned og slappe lidt af, men jeg er bare taknemmelig over at være inspireret, siger Camilla Läckberg.

"Lykkebugten" kan ses på Viaplay netop nu.

/ritzau/