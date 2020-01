Sam Mendes' krigsfilm "1917" sejrede stort, mens Netflix' film måtte gå næsten tomhændede hjem.

Krigsfilmen "1917" har vundet prisen Bedste Film ved prisuddelingen Golden Globe natten til mandag dansk tid.

Filmen, der handler om Første Verdenskrig, slår således en række stærke konkurrenter såsom "Joker", "The Irishman" og "Marriage Story".

Filmens instruktør, britiske Sam Mendes, vinder desuden prisen som Bedste Instruktør.

- Det er en stor overraskelse, lød det efterfølgende fra Mendes.

Også filmen "Once Upon a Time ... in Hollywood" løb med en af aftenens hovedpriser, nemlig prisen for Bedste Komedie eller Musical samt to andre priser.

Streamingtjenesten Netflix' film, hvis nomineringer havde vakt stor opsigt i opløbet til Golden Globe, blev til gengæld aftenens store tabere.

Både "Marriage Story" og Martin Scorceses "The Irishman" var blandt favoritterne med henholdsvis seks og fem nomineringer.

Ved prisuddelingens begyndelse varslede aftenens vært, Ricky Gervais, ellers, at det ville blive en stor aften for Netflix.

- Alle ser Netflix. Dette show burde bare være mig, der kommer herud og siger: Godt gået, Netflix. I vandt. Men nej, vi skal igennem et show på tre timer, sagde han ved showets begyndelse.

Men "Marriage Story" måtte nøjes med prisen for Bedste Kvindelige Birolle til Laura Dern. Og "The Irishman" måtte gå tomhændet fra prisuddelingen.

Mindre overraskende var det, at Joaquin Phoenix løb med prisen for Bedste Mandlige Hovedrolle for sin præstation i filmen "Joker".

Prisen for Bedste Kvindelige Hovedrolle gik til Renée Zellweger for hendes præstation i "Judy".

/ritzau/Reuters