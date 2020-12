Kourtney Kardashian har vakt stor opsigt med en artikel på sin livsstilshjemmeside, Poosh.

Her afslører hun nemlig, at hun er autoseksuel. At være autoseksuel betyder, at man foretrækker at have sex med sig selv, fremfor med andre personer.

»Er jeg autoseksuel? Det korte svar er ja. Men faktisk er vi alle, i hvert fald en lille smule,« indleder hun artiklen.

Hun har allieret sig med sexeksperten Casey Tanner, der i artiklen fortæller, at det er ganske normalt, at man oplever en vis grad af autoseksualitet.

Kourtney Kardashian løfter sløret for sin seksualitet. Foto: CHRIS DELMAS Vis mere Kourtney Kardashian løfter sløret for sin seksualitet. Foto: CHRIS DELMAS

Men mange fortrænger det, fordi de forbinder det med noget negativt:

»Mange frygter autoseksualitet, fordi de tror, at det er narcissistisk, og at det kan forringe ens seksuelle forhold til en partner. Realiteten er, at det kan være sundt og endda en værdifuld del af ens sexliv,« siger hun.

Hun forklarer videre, at autoseksualitet kan hjælpe med at tage presset af ens partner, og at lysten til sig selv kan opstå ved basale og simple ting, som når man tager bestemt tøj på, lægger makeup eller tager et bad:

»At tænde på sig selv betyder ikke, at man tror, at man er bedre end andre – ej heller, at man er selvisk eller at man ikke kan føle sig tiltrukket af andre. Det er bare et ekstra redskab i værktøjskassen, der kan sparke gang i ens lyst og passion.«

I hvor stor en grad Kourtney Kardashian føler sig autoseksuel beretter hun intet om, men artiklen har overrasket mange af hendes følgere på sociale medier.

Flere har sågar skrevet, at de oplever det samme, men slet ikke var orienteret om, at det var noget, der var defineret.

Trods den seneste afsløring har Kourtney Kardashian tre børn med Scott Disick. De to gik dog fra hinanden tilbage i 2015.