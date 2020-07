I en ny podcast kommer Michelle og Barack Obama med slet skjult kritik af Trump og en lille opsang til unge.

Tidens store udfordringer som coronavirus kræver fælles løsninger, og derfor er unges stemmer ved valg afgørende.

Sådan lyder det onsdag lokal tid i første episode af "The Michelle Obama Podcast", hvor tidligere præsident Barack Obama er gæst.

Under samtalen kommer ægteparret blandt andet ind på deres egen opvækst og uddannelse.

Men de taler også om mere aktuelle emner.

Således lufter Michelle Obama ifølge CNN en bekymring i forhold til dagens unge, som for ofte "stiller spørgsmålstegn ved, om det er det værd at stemme, og om politik er det værd".

- Det skyldes delvist det, som de er blevet fortalt, svarer Barack Obama ifølge det amerikanske medie.

- Det budskab, som vi hører hver eneste dag, er, at regeringen ikke fungerer. De tager alt det, som fungerende regeringer har gjort, for givet. I og for sig lever vi stadig på den investering, som den hidtil stærkeste generation har gjort.

Amerikanerne skal efter planen stemme om en ny præsident 3. november.

Her ventes det at komme til at stå mellem demokratiske Joe Biden og den siddende præsident, republikanske Donald Trump.

Sidstnævntes regering får en slet skjult kritik med på vejen af Barack Obama.

Under samtalen bliver ægteparret ifølge CNN enige om, at unge mennesker især forstår, hvordan regeringer fungerer, når de ikke fungerer.

- Så det får vi en god lektion i lige nu, siger Barack Obama.

I løbet af den 49 minutter lange episode taler den tidligere førstedame og USA's første sorte præsident også om vigtigheden af at kæmpe for social retfærdighed i kølvandet på George Floyds død.

Her fremhæver de begge deres jurauddannelse på Harvard University som en afgørende ballast i forhold til at engagere sig i samfundet.

- Faren i forhold til denne generation er, at den er blevet for kynisk i forhold til regeringer. Den forstår ikke, hvad regeringer gør, og hvorfor vi sammen træffer beslutninger, siger Barack Obama og peger på blandt andet coronavirus og infrastruktur som afgørende områder for fælles handling.

/ritzau/