Roskilde Festival har udvidet sit kunstområde. Festivaler konkurrer nu på andet end musik, mener professor.

Roskilde. Fire mure med en højde på ti meter tårner sig op, når gæsterne på årets Roskilde Festival nærmer sig Orange Scene.

Murene er baseret på prototypen til den mur, den amerikanske præsident, Donald Trump, vil bygge på grænsen mod Mexico.

De skal få gæsterne til at stoppe op og reflektere, forklarer kunstansvarlig Signe Brink Wehl.

- Det er for at give dem mulighed for at reflektere og kalde til kritisk refleksion over den måde, grænser globalt bliver lukket - både fysisk og digitalt.

- Det er også for at skabe mulighed for en diskussion, som ikke kun foregår på festivalpladsen, men som rækker langt ud i vores samfund, siger hun.

Spørgsmål: Tager folk ikke bare på festival for at drikke øl og høre musik?

- Roskilde Festival er ikke den værste ramme at møde kunst i. Det er langt fra museets hvide vægge, og vi tror, at kunsten kan noget for fællesskab.

- Den reflekterer over samtiden, og det kan være med til at skubbe vores festivalgæster til at reflektere over samfundet, siger Signe Brink Wehl.

Murene, som går under navnet "Equality Walls", er en del af festivalens kunstprogram.

Programmet tæller blandt andet et oplæg fra den amerikanske whistleblower Chelsea Manning og området KlubRå, der i år er blevet fordoblet i størrelse.

Det giver ifølge professor i erhvervs- og oplevelsesøkonomi Jon Sundbo fra Roskilde Universitet god mening, at Roskilde Festival udvider sin satsning på kunst.

Han peger på, at der er kommet mange festivaler, og at det derfor også i højere grad er aktiviteterne ud over musikken, som de konkurrerer på.

- Alle festivaler satser på et bredere aktivitetsplan - altså andre aktiviteter end hovedaktiviteten. Det vil deltagerne gerne have, for det giver dem en større oplevelse.

- Det er også et parameter, hvor de forskellige festivaler konkurrerer med hinanden. Så det giver god mening, at Roskilde Festival også satser på kunst, forklarer han.

Mere end 100 forskellige kunstnere, musikere og aktivister bidrager til årets kunstprogram.

/ritzau/