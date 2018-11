I hele syv uger har realitystjernen måttet undvære sin søn, fordi hun har tanker om at skade ham.

Kia Sødergreen, der blev kendt som ‘Sugar’ i Kanal 5-serien ‘Kongerne’, og kæresten Walid ‘Knaldperlen’ Bechara blev tilbage i september 2017 forældre til sønnen Marcus. Desværre startede det nye familieliv langt fra som en dans på roser.

Efter fødslen blev Kia nemlig indlagt på psykiatrisk afdeling med en fødselsdepression og fødselspsykose, og først den 20. april – præcis et halvt år efter, hun blev indlagt – blev Kia udskrevet og vendte hjem til Walid og sønnen.

Desværre blev Kia i september ramt af et stort tilbagefald, og hun blev igen indlagt på den psykiatriske afdeling, hvor hun har nu har været de seneste syv uger. Syv uger, hvor hun blandt andet ergået glip af Marcus’ første fødselsdag, da hun indtil i tirsdags slet ikke har set ham at se under indlæggelsen.

»Efter ikke at have set Marcus i syv uger, fik jeg i dag lov til at se ham i 30 minutter. Det er den bedste halve time, jeg længe har haft«, skrev en glad Kia på sin Instagram itirsdags, hvorefter hun i aftes kom med en uddybende forklaring på, hvorfor hun ikke har set sønnen så længe: