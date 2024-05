Kong Frederik er blevet fejret med flag og sang på Amalienborg samt udgivelsen af et nyt frimærke.

Søndag fylder kong Frederik 56 år. Det er blandt andet blevet markeret med vink fra balkonen på Amalienborg og fællessang.

Billeder fra Amalienborg viser en masse mennesker, som er mødt op med Dannebrog for at hylde kong Frederik. På kongehusets hjemmeside står der, at der er tale om ”tusindvis” af mennesker.

Klokken 12 viste kongen sig på balkonen på Frederik VIII's Palæ sammen med resten af kongefamilien - heriblandt dronning Margrethe.

De fremmødte fejrede kongen med fællessang, da Den Kongelige Livgarde spillede "I dag er det kongens fødselsdag". Desuden blev der udråbt et nifoldigt leve for Danmark.

Garderne var iført røde gallauniformer, som kun bruges ved særlige lejligheder.

Kongens fødselsdagsfejring så lidt anderledes ud, end den tidligere har gjort.

Det er nemlig hans første fødselsdag som regent, siden han overtog rollen efter dronning Margrethe i januar.

Kong Frederiks fødselsdag markeres også med udgivelsen af et nyt frimærke, der har kongen som motiv.

Ifølge PostNord, som står bag udgivelsen, er frimærket også en fejring af det danske tronskifte.

- I PostNord har vi en lang og stolt tradition for at hylde de nye regenter på frimærkerne, og derfor glæder vi os meget over nu at kunne udgive et frimærke med Kongen, udtalte kommunikationsdirektør i PostNord Andreas Brethvad i en pressemeddelelse 21. maj.

I anledning af kongens fødselsdag er der blevet oprettet en såkaldt digital gratulationsliste, hvor det er muligt at skrive en fødselsdagshilsen til kongen. Det kan man gøre via kongehusets hjemmeside.

På hjemmesiden kan man også finde et nyt billede af kong Frederik. Det er blevet udgivet i forbindelse med hans fødselsdag.

/ritzau/