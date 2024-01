Den er utraditionelt, overraskende, tyder på fornyelse, og så viser den helt nye sider af Danmarks nye konge.

Sådan lyder eksperternes dom over kong Frederiks nye bog 'Kongeord’, som overraskende udkom onsdag.

Bogen, som ganske uventet landede i handlen onsdag, og som hurtigt blev revet væk, er nemlig et ret utraditionelt påfund.

Det forklarer kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen.

»Det er lidt utraditionelt, at der udkommer en bog i forbindelse med et tronskifte. Det har vi ikke rigtig set før på denne her måde,« siger han og fortsætter:

»Det er endnu en fornyelse for Kongehuset, at der bliver lavet en bog, som er en eller anden slags programerklæring for den nytiltrådte konge. Det så man ikke med dronning Margrethe og hendes forgængere.«

Han tilføjer, at bogen dermed er endnu et overraskende element i tronskiftet, der i forvejen har budt på en del overraskelser i form af en abdikation og et valgsprog, der kan fortolkes og ikke indeholder ordet gud.

Også indholdet i bogen er overraskende.

»Det markante for denne bog er, at kong Frederik nu udtaler sig om en hel masse emner og ting, som han ikke tidligere rigtig har sagt noget om i interviews i al sin tid som kronprins,« siger Lars Hovbakke Sørensen.

Han peger blandt andet på, at Kongen i bogen udtaler sig om dansk historie, kultur, kulturpersonligheder, salmedigtere samt har forskellige betragtninger om kirken og kristendommen.

»Det er nogle helt nye sider af denne person, som vi ser i denne her bog, og jeg tror, at der er mange, der glæder sig til at få uddybet mange af de her ting i nogle interviews efterfølgende. For man har jo ikke tidligere haft indtryk af, at kong Frederik interesserede sig for danske digtere i 1800 tallet eller for ældre dansk historie,« siger Lars Hovbakke Sørensen.

Han peger desuden på endnu en fornyelse, der indikerer, at Danmark har fået en konge, der vil gøre tingene på sin egen måde.

»Det er også nyt, at han slet ikke kalder sine ord et valgsprog, men i modsætning til sine forgængere kalder der 'kongeord'. Så der er meget fornyelse i denne måde at gøre tingene på. Om det er godt eller dårligt, det er jo en smagssag.«

Også Sebastian Olden-Jørgensen, der er kongehusekspert og historiker ved Saxo Instituttet er blevet overrasket over, at kong Frederik har delt sine tanker om de pågældende emner - og ikke mindst om gud.

Mens Kongen overraskede mange ved ikke at nævne gud i sit valgsprog ved tronskiftet, så har han overrasket mindst ligeså mange ved at fortælle om, at han rent faktisk går så meget op i den kristne tro, at han beder fadervor hver aften sammen med sine børn.

»Det er en god idé, at han fortæller om sit forhold til kristendommen i bogen, fordi folk har spurgt til det. Og fordi hans mors engagement var meget klart og personligt, Og enhver kan regne ud, at der er han ikke, så derfor har man naturlig spurgt: 'Hvor er du så?',« siger Sebastian Olden Jørgensen.

»Kongen svarer, at han er på et afbalanceret behersket niveau. Og det er der, man kan finde størstedelen af den danske befolkning. Jeg er ikke meget overrasket, men lidt overrasket. For ind til videre har han sagt meget lidt om gud, og det han har sagt, har været med en vis distance,« tilføjer han.

Er det overraskende, at Kongen beder aftenbøn med børnene?

»Dét overraskede mig faktisk. For hvis man er så distanceret til gud, som han selv beskriver, så undrer man sig. Men der er man måske ved et kernepunkt, hvor det troende og det religiøse for dronning Margrethe nok helt tydeligt var et personligt engagement. Hun er personlig kristen.«

»Den betegnelse vil jeg ikke bruge om kong Frederik. Det er mere kulturarv, end det er tro. Og på den måde er det overraskende, at de beder aftenbøn med børnene, men hvis det bare er et lille ritual, så er det bare en form for lavintensiv religion, som passer meget godt til store dele af befolkningen,« siger Sebastian Olden Jørgensen.

Han vurderer, at det har været et smart træk af den nye konge at sende en bog på gaden med sine tanker om det at være regent - i sær fordi den er blevet skrevet af den kendte forfatter Jens Andersen, som også skrev bogen 'Under Bjælken' om Frederik, da han var kronprins.

»Frederik er jo kendt for at være godt til at snakke sort, mens det er det, han gør i den mellemmenneskelige interaktion, der er hans styrke. Nu har vi så fået en replik fra ham. Velovervejet og velformet takket være forfatter Jens Andersen.« siger han.

