Kirkerne i Danmark markerer toårsdagen for den russiske invasion af Ukraine i disse dage, skriver kongehuset.

Kong Frederik vil overvære en fredsgudstjeneste i Holmens Kirke i København for at markere toårsdagen for krigen i Ukraines begyndelse.

Det fremgår af kongehusets kalender for 23. februar.

Kirkerne i Danmark markerer årsdagen i dagene omkring den 24. februar, hvor russiske kampvogne for to år siden rullede ind over grænsen til Ukraine.

Gudstjenesten er blevet til i samarbejde med Københavns Stift, Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, Danske Kirkers Råd og Folkekirkens Nødhjælp samt foreningen Bevar Ukraine, skriver kongehuset.

Det har ifølge Folkekirkens Mellemkirkelige Råd været to år med uvished, usikkerhed og ufred, hvor ukrainerne har måttet smide, hvad de havde i hænderne og skjule sig.

Det skriver rådet på sin hjemmeside.

- Nogen har skjult sig i beskyttelsesrum i nærheden, nogen er rejst væk fra fronten og til et helt andet sted i Ukraine eller væk fra deres land, tilføjer rådet.

Det fremgår af hjemmesiden, at Ribe Domkirke danner ramme om en lignende gudstjeneste den 24. februar. Her forlyder der sig dog ikke noget om eventuel kongelig deltagelse.

Folkekirkens Mellemkirkelige Råd opfordrer andre kirker i Danmark til at holde åben for bøn og lystænding på årsdagen lørdag.

Kong Frederik har i sin nyligt udgivne bog "Kongeord" sat ord på sit forhold til troen og Gud.

Bogen kom ud i forbindelse med tronskiftet i januar, hvor han overtog for sin mor, dronning Margrethe, og fik titlen som konge.

I den forbindelse proklamerede han sit valgsprog, "Forbundne, forpligtet, for Kongeriget Danmark", hvor det efterfølgende blev bemærket fra flere sider, at Gud ikke indgik.

Men i "Kongeord" dementerede kongen netop det i forbindelse med, at han satte ord på sit forhold til Gud.

- Nogen vil måske undre sig over, at jeg ikke nævner Gud eksplicit i mit kongeord, men for mig indgår Gud i forestillingen om at være "forbundne", lyder det fra kongen i bogen.

- Troens styrke ligger ikke i, om Gud er nævnt i et kongeord, men i at vi som mennesker, som folk, føler os forbundne til hinanden gennem vores kristne tro, siger han videre.

