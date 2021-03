I 2020 fik kongehuset et overskud på 2,1 million kroner, efter at store arrangementer måtte aflyses.

Kongehuset fik et overskud på 2,1 million kroner i 2020.

Det viser det årlige regnskab, som er offentliggjort torsdag. Ifølge kongehuset medførte coronakrisen besparelser på grund af et lavere aktivitetsniveau, men den betød også ekstraordinære omkostninger.

I 2020 udgjorde statsydelsen til dronningen 85,9 millioner kroner. Den dækker blandt andet over løn og indvendig vedligeholdelse af de kongelige slotte.

Der var ellers budgetteret med et underskud i 2020 som følge af forventede store arrangementer, herunder især dronningens 80-års fødselsdag, hvor planlagte begivenheder måtte aflyses.

De samlede indtægter beløber sig til 88,6 millioner kroner, som bortset fra knap tre millioner kroner er lig med statsydelsen.

Størstedelen af pengene, 54,2 millioner, er gået til personaleomkostninger. I alt var der omkostninger for 86,8 millioner kroner.

Omkostninger til administrationen var i 2020 på 6,8 millioner kroner. Det er 0,6 millioner kroner mere end i 2019.

Ifølge kongehuset er ekstraomkostningerne et udtryk for de "betragtelige" beløb, der blev investeret i it-hjemmearbejdspladser. Desuden dækker beløbet over den digitale markering af dronningens fødselsdag, herunder udgifter til it-software og -udstyr.

/ritzau/