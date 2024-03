Det er suverænt seerne og lytterne, der har valgt vinderne af EchoPrisen, som sidste år afløste Zulu Awards på TV 2.

Dronning Margrethe blev belønnet med en Robert-statuette for sine kostumer til Netflix-filmen "Ehrengard: Forførelsens kunst" i weekenden.

Nu skal kongehuset gøre plads til endnu en pris i de royale gemakker.

Kongehuset har vundet en statuette i kategorien Årets Klip ved uddelingen af EchoPrisen, som TV 2-kanalen Echo står bag.

Da kronprins Christian fyldte 18 år og blev fejret på Christiansborg Slot 15. oktober 2023, overraskede hans farmor, dronning Margrethe, ham med en musikalsk gave, som blev delt med gallagæsterne - en optræden fra bandet Benjamin Hav & Familien.

Kongehuset delte efterfølgende en video fra overraskelsen.

Til tonerne af Benjamin Havs apropos-hit "Hurra" ses fødselaren, hans forældre, kong Frederik og dronning Mary, og hans tre søskende, prinsesse Isabella og tvillingerne prins Vincent og prinsesse Josephine danse - helt nede på hug - rocke og synge med i selskab af gallagæsterne, som også talte unge fra landets kommuner.

Til EchoPrisen blev der uddelt otte statuetter fordelt over tre kategorier: Alt det vi ser, Alt det vi hører, og Alt det vi deler.

I sidstnævnte kategori blev der ud over Årets Klip også uddelt prisen til Årets Forbillede. Den gik til DR-værten Anna Lin for at sætte fokus på mental trivsel og kropspositivisme.

I kategorien Alt det vi hører blev Årets Musiker, Årets Hit og Årets Lyd fundet.

Duoen Ukendt Kunstner kaprede de to første priser - sidstnævnte for nummeret "Uden dig", mens podcasten "Her går det godt" blev kåret til Årets Lyd.

I kategorien Alt det vi ser var der tre statuetter på spil.

Dar Salim snuppede prisen som Årets Skuespiller for sin præstation i actiondramaet "Underverden II".

Prisen for Årets Fiktion fik TV 2-serien "Minkavlerne", mens de medvirkende i "Balladen om kolonihaven" forhåbentlig kan være fælles om at fejre sejren for at have været med i Årets Tv-program.

Det er suverænt seere og lyttere, som har bestemt vinderne efter en afstemning på EchoPrisens hjemmeside.

Det var skuespilleren Josephine Højbjerg og tv-vært og komiker Melvin Kakooza, der guidede publikum og nominerede gennem showet i Østerbrohuset i København.

Det kan ses på TV 2 Echo og TV 2 Play søndag 11. februar.

EchoPrisen afløste sidste år Zulu Awards, i forbindelse med at den hedengangne kanal TV 2 Zulu blev omdannet til TV 2 Echo for at favne tiden.

/ritzau/