I tv-interview kritiserer Harry og Meghan det britiske kongehus. Ulykkeligt, men logisk, vurderer journalist.

Det er en kras kritik, som prins Harry og hertuginde Meghan retter mod det britiske kongehus.

Det gør de i et interview med den amerikanske tv-vært Oprah Winfrey, som blev sendt i USA søndag.

Parret fortæller blandt andet om, at der i det britiske kongehus var en bekymring om, hvor mørk i huden Harry og Meghans barn ville blive.

Meghan fortæller også, at hun endte med at have selvmordstanker og overvejede at skade sig selv, inden hun og prinsen trådte tilbage sidste år.

Det er en ulykkelig historie, men ikke noget, der får alvorlig betydning for kongehuset, vurderer journalist Søren Jakobsen. Han har fulgt det danske og britiske kongehus i mange år.

- Det bliver noteret, og briterne vil nok være overraskede over noget af kritikken, men der skal mere til at flytte det britiske kongehus' popularitet.

- Det er ikke en bombe, for det hele er jo sket, og konsekvenserne er taget, siger han.

Kritikken taler dog ikke til kongehusets fordel, for det britiske kongehus har været og er statsoverhoved for mange hudfarver, siger han.

- Det er kedeligt, og det tjener ikke kongehuset til dets ære. Det giver ikke point til firmaet, som de kalder kongehuset, vurderer Søren Jakobsen.

Det var i januar sidste år, at prins Harry og hertuginde Meghan meddelte, at de ville søge mod et mere uafhængigt liv.

Dronning Elizabeth meddelte efterfølgende, at de ikke længere skulle tituleres kongelige højheder og samtidig ville miste deres apanage.

I interviewet med Oprah udtrykker prins Harry bekymring for en gentagelse af historien.

Det er formentlig en reference til hans mor, prinsesse Diana, som døde som 36-årig i en bilulykke efter at have været et yndet mål for den britiske presse.

- Harry paralleliserer den kritik, som han og Meghan har været ude for, med den jagt, der var på hans mor, men det kan ikke sammenlignes. Han har trods alt ikke været udsat for noget lignende.

- Det er to meget forskellige situationer. Prinsesse Diana blev virkelig mobbet i det britiske samfund og af hoffet, og hun blev svigtet af sin ægtefælle, men det har ikke været Harrys skæbne, siger Søren Jakobsen.

Interviewet sendes i Danmark på tv-kanalen TV3 klokken 21 mandag aften.

/ritzau/