Belgiens kong Philippe, som onsdag kan fejre rund fødselsdag, fik i januar officielt en halvsøster.

Stor glæde og stor virak har præget året for Belgiens kong Philippe, som onsdag kan fejre sin 60-års fødselsdag.

Kong Philippe er stadig forholdsvis ny i kongerollen, som han overtog i 2013, da hans far, Albert II, abdicerede på grund af dårligt helbred.

Men kongens far spøger stadig i kulissen.

I januar trak Albert II nemlig store overskrifter i aviserne, da han erkendte at være far til den belgiske kunstner Delphine Boël.

Den tidligere konge har ellers i årevis nægtet at være far til den i dag 52-årige kvinde som resultat af en affære.

Men efter massivt pres fra en domstol i Bruxelles, indvilligede Albert II for nylig i at tage en dna-prøve, som altså viste sig at være positiv.

Dermed har kong Philippe officielt fået en halvsøster.

Den omstridte faderskabssag er dog ikke det eneste, der har fyldt noget for den belgiske konge det seneste år.

Kong Philippe har også haft tid til at nyde familielivet med sin hustru, dronning Mathilde, som han i 2019 kunne fejre 20-års bryllupsdag med.

Parret er forældre til fire børn, kronprinsesse Elisabeth på 18 år, prins Gabriel på 16, prins Emmanuel på 14 og prinsesse Eléonore på 11.

I oktober kunne den royale familie fejre kronprinsesse Elisabeths 18-års fødselsdag.

Under fejringen holdt den unge kronprinsesse, som nu er myndig og om nødvendigt kan overtage tronen, en tale på paladset i Bruxelles, hvor hun takkede sine forældre, som var tydeligt rørte.

- Vi er et stærkt team. Tak, mor, for din tilgængelighed og dit lyttende øre. Tak til dig, far, for din tillid. Jeg er sikker på, at jeg altid kan stole på dig, sagde kronprinsesse Elisabeth ifølge Billed Bladet.

Kong Philippe er den syvende monark siden 1830, hvor Belgien blev uafhængig.

Han og dronning Mathilde har et tæt forhold til det danske kongehus og var blandt andet gæster ved fejringen af dronning Margrethes 75-års fødselsdag i 2015.

/ritzau/