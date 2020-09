Den norske konge blev indlagt fredag med åndedrætsbesvær, men er mandag blevet udskrevet fra Rikshospitalet.

Norges kong Harald har forladt Rikshospitalet i Oslo, efter at han fredag blev indlagt med åndedrætsbesvær.

Det bekræfter det norske kongehus mandag eftermiddag ifølge NTB.

Umiddelbart efter at kongen blev indlagt fredag, oplyste dronning Sonja, at han havde det godt efter omstændighederne, og at han snart ville være på benene igen

Spekulationer om, hvorvidt kong Harald var blevet syg med coronavirus, blev hurtigt manet til jorden af det norske kongehus.

Kongehuset oplyste fredag, at kong Harald ville være sygemeldt til og med 4. oktober.

Kronprins Haakon vil overtage alle Haralds opgaver, indtil han er endelig raskmeldt.

Han vil dermed blandt andet stå for åbningen af Stortinget 2. oktober. Her vil dronning Sonja også være til stede.

VG skrev fredag, at der i de tidlige morgentimer befandt sig flere ambulancer samt biler til livvagter på Bygdø Kongsgård i Oslo. Kort efter fortsatte køretøjerne til Rikshospitalet.

Bygdø Kongsgård benyttes af den kongelige familie som sommerbolig.

83-årige kong Harald var senest indlagt på hospitalet i januar. Han led af svimmelhed, men blev udskrevet efter en uge.

Han var sygemeldt i december sidste år. Dengang oplyste kronprins Haakon, at hans far havde fået en virusinfektion.

/ritzau/