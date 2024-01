For 16 dage siden blev han konge. Onsdag skal kong Frederik stå sin første prøve som regent på et længe planlagt erhversfremstød til Polen, der mildest talt oplever ballade internt.

Men er det klogt at sende den danske konge ned til en heksekedel af politisk uro? Ifølge Kongehusekspert er det et smart træk, hvis bare Kongen holder sig fra at tale om bestemte emner.

Sådan lyder vurderingen fra historiker og kongehusekspert Sebastian Olden Jørgensen.

»Det er jo et erhvervsbesøg, så det ligger i fuldstændig forlængelse af de tidligere rejser og konferencer, hvor han (Kong Frederik, red.) har stillet op og holdt tale og støttet dét, der er den danske regerings politik med et sats på grøn innovation,« siger han med henvisning til, at erhvervsfremstødet primært har fokus på klima og energieffektivitet.

Blandt andet skal Kongen besøge en kommende Vestas fabrik i havnebyen Stettin samt deltage i flere paneldebatter om klimavenlige tiltag.

Men Kongen skal også mødes med den polske præsident Andrej Duda i landets hovedstad Warszawa - ligesom han vil aflægge det polske under- og overhus et høflighedsvisit.

»Han skal selvfølgelig tale med præsidenten og de højeste repræsentanter for landets styre. Det kan ikke være anderledes. Det er det, som man må forvente af et statsoverhoved,« siger Sebastian Olden Jørgensen.

Kigger man på polsk politik, så er det måske ellers ikke det bedste tidspunkt at tage på besøg i det østeuropæiske land.

kong Frederik har tidligere været på erhvervsfremstød i Polen sammen med sin kone - det var tilbage i 2014, da han var kronprins. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix Vis mere kong Frederik har tidligere været på erhvervsfremstød i Polen sammen med sin kone - det var tilbage i 2014, da han var kronprins. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Efter flere års uro med ballade om blandt andet retten til fri abort, en del klimaskepsis og konflikter med EU, er Polen nu i en intern splid mellem præsidenten og den nye regeringen, der kom til i slutningen af 2023.

Det fortæller Anna Werenberg, cand. scient. pol med speciale i Polen, til B.T.

»Det er et land, der står med sin egen dagsorden og problemer,« forklarer hun.

Ifølge Werenberg skyldes det, at den tidligere meget nationalkonservative polske regering har forsøgt at spænde ben for Polens fremtid som demokrati.

»De har sat sig på domstolene, og de har forsøgt at fjerne de frie medier. Set fra et demokratisk synspunkt, har det virkelig været en farlig regering,« siger hun.

Ifølge Werenberg forsøger den nye premierminister, den erfarne tidligere ministerpræsident og EU-leder Donald Tusk, nu at rydde op i balladen. Men han møder modstand fra præsident Andrzej Duda:

»Den nuværende præsident (Duda, red.) er meget loyal over for den gamle regering. Han ligger i krig med den nuværende regering, og han beskyldes for at have brudt grundloven. Der er en meget ophedet politisk situation i Polen lige nu,« forklarer Werenberg.

Der er splid i Polen, hvor præident Andrzej Duda (v) nærmest er i krig med den nye premierminister Donald Tusk (h). Foto: Wojtek Radwanski/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Der er splid i Polen, hvor præident Andrzej Duda (v) nærmest er i krig med den nye premierminister Donald Tusk (h). Foto: Wojtek Radwanski/AFP/Ritzau Scanpix

Men giver det overhovedet mening at lave et erhvervsfremstød med kong Frederik i spidsen til et land med så stor politisk uro?

Ifølge Sebastian Olden Jørgensen ville Kongehuset nok ønske, at erhvervsfremstødet kom på et bedre tidspunkt.

Men når det nu skal være, så synes han, at det er smart nok, at sende Kongen afsted, fordi turen netop handler om klima, som Kongen senest i sin nye bog 'Kongeord' har forklaret, at han går meget op i.

»Sådan en rejse bliver ikke organiseret på 14 dage. Alt er efter bogen og protokollen. Det er afvigelserne, der ville give provokationer og problemer. Nu skal han bare holde fokus på det, han er kommer for - erhverv og landbrug,« siger Olden Jørgensen og tilføjer, at det for eksempel havde været uhørt, hvis Kongen havde takket nej til at mødes med præsidenten.

»Uanset præsidentens politiske profil, så er kong Frederik statsoverhoved, så ikke at mødes med ham, det ville have været en demonstration uden lige,« siger han.

Så du mener ikke, at Kongen behøver at bekymre sig over de holdninger, som præsidenten har?

»Nej, han skal bare passe på ikke at udtrykke sig politisk og støtte den nye premierminister mod den nuværende opposition, og han skal heller ikke støtte præsidenten og den gamle position mod den nye premierminister. Han skal bare lade være med at blande sig i polsk indenrigs- og udenrigspolitik, og det burde ikke være så svært,« siger han og foreslår, at Kongen i stedet måske kan rose Polen for at have gjort en stor indsats for at hjælpe flygtende ukrainere.

Dårligt tidspunkt eller ej, så har man hos Dansk Erhverv svært ved at få armene ned over, at netop et erhvervsfremstød i Polen er blevet valgt til Kong Frederiks første udlandstur som regent.

Polen er et stort eksportmarked for Danmark. Hele 680 danske virksomheder holder til i Polen, hvor de skaber 100.000 tusinder arbejdspladser tilsammen. Dertil kommer, at Polen har et uudnyttet potentiale for vindenergi.

»Det har kæmpe betydning for dansk erhvervsliv at få adgang til rette beslutningstagere på allerhøjeste niveau på vores eksportmarkeder, og det får vi, når vores dygtige og respekterede kongehus deltager. Derfor er vi i Dansk Erhverv også utrolig glade for, at HM Kongen vælger stadig at prioritere at deltage i det royale fremstød til Polen,« siger adm. Direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen.

Kong Frederiks deltagelse ved erhvervsfremstødet begynder onsdag klokken 10.45, hvor Kongen vil holde en tale.

Kongen vil under besøget være ledsaget af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, forsvarsminister Troels Lund Poulsen, klima- energi og forsyningsminister Lars Aagaard og minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen.

Her kan du høre seneste udgave af 'Kongehuset bag kulissen', der også berører besøget i Polen.