Den svenske konge Carl Gustaf har meldt ud, at fem af hans børnebørn ikke længere er en del af kongehuset.

Den svenske kong Carl Gustaf har besluttet, at prinsesse Madeleines og prins Carl Philips børn ikke længere er en del af kongehuset.

Børnene vil fortsat være en del af den kongelige familie. Men de vil ikke have officielle pligter. De kommer dermed ikke til at repræsentere kongehuset fremover.

Det meddeler det svenske kongehus i en pressemeddelelse. Beslutningen omfatter dels Madeleines tre børn. Det er prinsesse Leonore på fem år, prins Nicolas på fire år og prinsesse Adrienne, der er et år.

Dels rammer det Prins Carl Philips to børn. Det er prins Alexander på tre år og prins Gabriel på to år.

Ifølge kongehuset er formålet med ændringen at afklare, hvilke personer inden for den kongelige familie man kan forvente at se til officielle opgaver.

Roger Lundgren, der er chefredaktør på magasinet Kungliga Magasinet, er beslutningen ikke overraskende. Og den får i praksis ikke den store betydning.

- De får et friere liv, men de vil bevare nogle privilegier og stadig høre til den kongelige familie. Det er nøjagtig det samme som for prinsesse Christina (Carl Gustafs søster, red.), siger han til nyhedsbureauet TT.

Børnene har ikke længere titel af kongelige højheder, men beholder ellers deres titler.

Den øverste gren i kongehuset er nu kong Carl Gustaf og dronning Silvia sammen med kronprinsesse Victoria og hendes mand, prins Daniel.

Kronprinsesse Victoria er søster til Madeleine og Carl Philip og tronarving til den svenske trone.

Hun har to børn, prinsesse Estelle på syv år og prins Oscar på tre år.

Prins Carl Philip, hans kone, prinsesse Sofia, og prinsesse Madeleine vil fortsætte deres arbejde i de organisationer og virksomheder, som de er engageret i.

Derudover kan de få officielle opgaver i den udstrækning, kong Carl Gustaf beslutter det.

I Danmark har dronning Margrethe meldt ud, at kun prins Christian kommer til at kunne leve af apanage, når han bliver voksen, mens hendes syv andre børnebørn ikke kommer til at få penge.

/ritzau/