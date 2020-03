To koncerter med det danske rockband D-A-D udskydes nu på grund af coronavirus.

Danskere, som har billet til koncert med D-A-D i Royal Arena og Jyske Bank Boxen i Herning i de kommende uger, må vente med at opleve den danske rockgruppe live.

D-A-D's planlagte koncerter i Herning 20. marts og i Royal Arena i København 21. marts flyttes nemlig til efteråret på grund af coronavirus.

Det oplyser D-A-D i et opslag på deres Facebook-side.

- Sikkerheden for vores fans og personale er altid vores højeste prioritet, lyder det fra gruppen.

D-A-D oplyser samtidig, at deres planlagte koncert i Jyske Bank Boxen i Herning flyttes til fredag den 30. oktober 2020, mens deres koncert i Royal Arena flyttes til lørdag den 31. oktober.

Danskere med billet til de aflyste koncerter kan bruge samme billet til de nye datoer.

Man kan også få sin billet refunderet ved at henvende sig til Ticketmaster.

D-A-D har eksisteret siden 1982 og udgav senest albummet 'A Prayer For The Loud' i 2019. Gruppen står blandt andet bag hits som "Sleeping My Day Away" og "Bad Craziness".

/ritzau/