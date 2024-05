Richard Sherman, der blev 95 år, skrev sammen med sin bror musik til flere klassiske Disneyfilm.

Den amerikanske komponist Richard Sherman, der står bag adskillige sange fra flere klassiske Disneyfilm som "Junglebogen" og "Mary Poppins", er lørdag død i en alder af 95 år.

Det oplyser Disney i en udtalelse.

Han døde af aldersrelaterede sygdomme.

Sherman og hans bror Robert, der døde i 2012, arbejdede som huskomponister i Disney mellem 1960 og 1973.

I perioden var de med til at skrive over 200 sange til 27 film og adskillige tv-serier.

Underholdningsmediet Variety beskriver brødreparrets arbejde som værende fra en forsvunden æra.

Det er i dag nemlig sjældent, at film- og tv-studier ansætter huskomponister i stedet for at bruge eksterne.

I udtalelsen beskriver Disney Sherman som et af de vigtigste medlemmer af stifter Walt Disneys såkaldt kreative inderkreds.

Brødreparret var blandt andet bag sangen "Chim Chim Cher-ee" fra "Mary Poppins" fra 1964. Hittet vandt en Oscar for Bedste Sang.

Robert Sherman skrev sangteksterne, mens Richard Sherman, der var kendt som Dick, komponerede musikken.

- Vi er evigt taknemmelige for det aftryk, Richard har sat på verdenen, siger Disneys administrerende direktør, Bob Iger, i en udtalelse.

Desuden skrev brødrene sangene "It's a Small World" og "I Wan'na Be Like You" fra "Junglebogen" fra 1967.

Richard Sherman komponerede sange for Disney helt indtil slutningen af sit liv.

Så sent som i 2016 skrev han tekster til sange fra liveaction-versionen af "Junglebogen", og i 2018 komponerede han sange til filmen "Jakob og Peter Plys".

Skuespilleren Tom Hanks beskrev i 2013 Richard Sherman som et "utrætteligt springvand bestående af historier, fakta, anekdoter og brudstykker af alt, der er sket".

/ritzau/AFP