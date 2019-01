En verdensstjerne er til stede, men kommer Mary til modeugen?

Hvert år i januar og august bliver der afholdt Copenhagen Fashion Week, der i denne vinter varer fra 29. januar til 1. februar. Men allerede mandag aften blev der lagt ud med et stort show i TAP1 på Amager, som er medarrangeret af Boozt.com.

Popsangeren Christopher spillede catwalken op, og i løbet af ugen vil masser af andre kendisser dukke op til de mange shows. Officielt som uofficielt.

Også internationale modestjerner. Her er det værd at bemærke verdensstjernen og newyorkeren Leandra Medine, der både er forfatter, blogger og influencer med næsten 800.000 følgere på Instagram. Hun er kendt for sin humor og skæve tilgang til mode. For første gang besøger hun modeugen i København takket være de danske influencere Pernille Teisbæk og Hannah Løffler Schmidt, der sammen driver marketingsbureauet Social Zoo.

Men det helt store danske spørgsmål er, om kronprinsesse Mary kommer i år. Hun plejer at være en flittig gæst blandt de mange shows, og sidste år åbnede hun modeugen som protektor for modeprisen Designers' Nest.

I år er intet officielt meldt ud, oplyser kongehusets pressetelefon. Heller ingen andre, B.T. har talt med, kan svare på, om kronprinsesse Mary kommer forbi.

»Jeg er usikker på, om hun kommer i år,« siger stortalentet Søren Le Schmidt.

Den 30-årige designer blev for alvor anerkendt, da han var manden bag kronprinsesse Marys røde kjole til dronningens nytårstaffel i 2018.

Men der er håb. Mary kan sagtens finde på at møde op privat til et af de utallige shows.

Tirsdag aften holder Søren Le Schmidt i hvert fald sit store show, hvor over 600 mennesker forventes at dukke op, i Nordeas hovedsæde, tegnet af arkitektfirmaet Henning Larsen, på Amager. Med rød løber.