Filmen Druk af Thomas Vinterberg er nu med i kampen om at blive nomineret som Bedste Internationale Film.

Den danske oscarkomité indstiller filmen Druk som det danske bud på en oscarnominering.

Det fortæller Det Danske Filminstitut i en pressemeddelelse.

- Vores opgave som dansk Oscar-komité er at pege på den film, som har de bedste chancer for at komme i spil til en nominering, siger Claus Ladegaard, der er formand for komitéen.

Her er valget faldet på Druk, som Claus Ladegaard beskriver som et både rørende og underholdende drama.

- Druk er et originalt drama om vores søgen efter at mærke livets brusen, også når festen er slut, og lysene tændes.

- Resultatet er en indsigtsfuld, rørende og underholdende film, der balancerer mellem tragisk alvor og en god portion humor, ført an af Mads Mikkelsen i et finslebet ensemblespil, siger han.

Filmen er derfor nu med i kampen om at blive en af fem nominerede film i kategorien Bedste Internationale Film.

Druk er instrueret af Thomas Vinterberg, der i 2014 var oscarnomineret for filmen Jagten.

Vinterberg har også skrevet manuskriptet til Druk sammen med Tobias Lindholm, og filmen er produceret af Zentropa.

Druk blev valgt fremfor filmene En helt almindelig familie og Shorta, der også var med i opløbet.

/ritzau/