De nominerede til prisen Årets Komiker, der uddeles ved Zulu Comedy Galla, er fundet.

De har alle sammen fået publikum til at grine, men hvem har været sjovest?

Det skal afgøres, når TV2 Zulu den 29. august hylder den komiker - eller det komikerpar - der har gjort sig ekstra bemærket i det forgangne år og uddeler prisen Årets Komiker ved Zulu Comedy Galla.

Og tv2.dk afslører nu, hvem der er nomineret til den prestigefyldte pris, og der er både nye og gamle kendinge i årets felt.

Anders Matthesen er nomineret for sit jubilæumsshow, "Anden 25". Simon Talbot er nomineret for sit onemanshow "Make Denmark Great Again", mens Mick Øgendahl og Frank Hvam har muligheden for at vinde for deres fælles show, "Det gode selskab".

Mark Le Fêvre kan tage prisen for sit onemanshow, "Bøvl", og Lasse Rimmer for sit show "Færre end tre".

Sidste år var det Jonatan Spang, der løb med prisen. Den 41-årige komiker vandt for satireprogrammet "Tæt på sandheden".

Til Zulu Comedy Galla er det seerne, der bestemmer, hvem der skal løbe med prisen som årets komiker.

Afstemningen foregår på zulu.tv2.dk/zulu-comedy-festival, og der kan stemmes fra 19. august klokken 10.

Vinderen bliver kåret til Zulu Comedy Galla 2019, der afholdes 29. august i Operaen i København med Søren Rasted som vært.

Showet sendes 1. september på TV2 Zulu og TV2 Play.

/ritzau/