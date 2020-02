Melvin Kakooza er braget ind på den danske standupscene, men hans familie sørger for at holde ham ydmyg.

28-årige Melvin Kakooza havde sin standup-debut i efteråret 2016. 11 måneder senere deltog han i DM i stand-up 2017 - og vandt.

Siden er den aarhusianske komiker stormet op ad karrierestigen, og ved årets Zulu Awards kunne han hive hele to priser med hjem.

I øjeblikket kan man se ham rejse rundt i USA i programmet "Melvin i Amerika", som kan ses på Xee.

Flere gange på turen optræder han ved forskellige open mic-arrangementer, og det har givet ham en vis portion ydmyghed at optræde på scener, hvor ingen kender hans navn.

- Det gav mig en ro til at gå på scenen uden at være presset, for jeg gik jo på i 0, kan man sige.

- Når jeg går på scenen nu her i Danmark, så er der en vis forventning. Det er lidt skræmmende, men også godt, fortæller Melvin Kakooza.

Selv om han er nervøs inden en optræden, så holder det ham også fokuseret.

- Det holder mig ydmyg og nede, så jeg ikke bare går ud og ter mig dumt.

- Det er som at skulle til eksamen og gerne vil have gode karakterer. Sådan har jeg det, inden jeg går på scenen, fortæller komikeren.

De senere år har Melvin Kakooza optrådt på blandt andet Comedy Zoo, Smukfest og i Glassalen i Tivoli i København.

Han spiller hovedrollen i tv-serien "Sunday", rejser Danmark rundt i "Helt sort" og medvirker i tv-programmet "Hesten og Gæsten".

Han deltager også i anden sæson af TV2-programmet "Stormester".

Men trods den store - og stadigt stigende - opmærksomhed, er det ikke svært at holde benene på jorden.

- Især ikke når du har en god familie og et godt netværk, som er med til at minde dig om, at man aldrig skal tage noget for givet. Så er det faktisk nemt.

- Heldigvis stikker det ikke så tit af for mig, hvis man kan sige det sådan, men de er gode til at tage samtalen med mig: "Husk nu at mærke efter, husk at du skal have det sjovt med det, du laver", siger han.

For at holde det sjovt involverer han sin familie meget i sit arbejde.

- Så bliver det aldrig kedeligt. Jeg har lavet "Helt sort" med min mor, jeg har min lillebror med i aften (til Zulu Awards, red.), og jeg har mine tætte venner med ude på festivaler, når jeg optræder.

- Så det gør, at man hele tiden har en base af dér, hvor det hele begyndte, konstaterer komikeren.

/ritzau/