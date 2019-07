Den 34-årige komiker afslører, at hun er gravid. Derfor rykker hun næste års forårsturné til efteråret 2020.

Der er stor lykke i Linda P's liv lige nu. Den 34-årige komiker afslører nemlig på sin Facebook-side, at hun venter sit første barn.

Derfor har Linda P besluttet at rykke sin turné, som var planlagt til foråret 2020, et halvt år frem til efteråret.

- Så nåede vi tre-måneders "sikkerhedsgrænsen", og jeg kan endelig fortælle jer, hvorfor jeg har været nødt til at rykke min turné. Ventetiden har været ulidelig. Jeg synes ikke, det ville være forsvarligt at tage en helt nyfødt med på turné rundt i landet - og det har jeg heller ikke lyst til, skriver Linda P på sin Facebook-profil.

Hun afslører også, at faren til barnet er bornholmer.

- Flere har allerede spurgt, hvem faderen er. Og det er en dejlig mand, men han er bornholmer. Hvilket betyder, at der var en 93,4 procents risiko for, at ungen også ville komme til at tale bornholmsk.

- Netop derfor har jeg måtte bruge nogle måneder på at overveje, om jeg ville have barnet. Det blev et ja, skriver komikeren.

Linda P skal stadig optræde på Teater Play i København til august og Comedy Zoo til september som planlagt.

/ritzau/