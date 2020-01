Den danske standupkomiker Linda P afslørede i juli, at hun skulle være mor for første gang, og nu er det lille barn kommet til verden.

Det afslører Linda P på Instagram, hvor hun har delt et billede af en lille babyhånd, der holder om hendes lillefinger.

'Alle har det godt. Det blev en baby,' skriver den 35-årige komiker til billedet og afslører altså ikke, om det blev en dreng eller en pige.

Da Linda P, som har det borgerlige navn Linda Petersen, i juli offentliggjorde sin graviditet, fortalte hun, at faren til barnet er bornholmer.

'Flere har allerede spurgt, hvem faren er. Og det er en dejlig mand, men han er bornholmer. Hvilket betyder, at der var en 93,4 procents risiko for, at ungen også ville komme til at tale bornholmsk.'

'Netop derfor har jeg måttet bruge nogle måneder på at overveje, om jeg ville have barnet. Det blev et ja,' skrev komikeren dengang på Facebook.

Linda P har optrådt med adskillige onemanshow i sin karriere og har desuden medvirket i både film og tv-programmer.

I flere af sine projekter har hun arbejdet sammen med komikerkollegaen Christina Sederqvist blandt andet som komikerduoen Winnie og Karina.

Vis dette opslag på Instagram Alle har det godt. Det blev en baby Et opslag delt af LINDA P️️️ (@lindapcomedy) den 23. Jan, 2020 kl. 5.29 PST

/ritzau/