Ruben Søltoft spiller titelrollen i "Terkel - The Motherfårking Musical". Det er en drøm, han længe har haft.

København. Han er kendt for sit komiske talent og sin rolle i TV2 Zulu-serien "Sjit Happens", men for Ruben Søltoft er det en drøm, der går i opfyldelse, når han til februar skal prøve kræfter med en helt ny genre.

Her skal han spille hovedrollen i "Terkel - The Motherfårking Musical", der er bygget på Anders Matthesens populære animationsfilm "Terkel i knibe".

- Det er jo helt nyt for mig. Jeg har aldrig stået på en teaterscene før eller spillet med i en musical, så det er en kæmpe udfordring.

- Men jeg synes, at "Terkel i knibe" er noget af det bedste, Anders Matthesen har lavet, og det er en milepæl i dansk comedy, så derfor er det en vidunderlig idé at gøre det til en musical, siger Ruben Søltoft.

Allerede som ganske ung begyndte hans hjerte at banke for musicals.

- Det startede nok med filmen "The Sound of Music", som jeg syntes, var helt vildt skøn. Der var jeg ikke særlig gammel - måske ti år eller sådan noget - da jeg så den sammen med min mor, fortæller komikeren og smiler.

- Det er lidt en slags "guilty pleasure", og der er også mange, der bliver overraskede, når de hører, at jeg godt kan lide musicals, men jeg synes, de kan noget helt særligt, siger han.

I musicalen skal han spille Terkel, og for Ruben Søltoft betyder det, at han skal knokle intensivt for at lære de ting, der kræves for at spille med i en musical.

- Der er mange ting, jeg frygter ved at have sagt ja, selv om jeg glæder mig. Om fire måneder skal vi være klar med denne her forestilling, og det bliver pissehårdt - især for mig, for alt er så nyt.

- Jeg skal både have sangundervisning og lære at spille skuespil i forhold til teatergenren, siger Ruben Søltoft.

"Terkel - The Motherfårking Musical" får premiere i Tivoli den 14. februar 2019.

/ritzau/