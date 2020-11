Den kommende komediefilm "Centervagt" har navne som Nikolaj Stokholm og Kirsten Lehfeldt på plakaten.

Skaberen af biografsucceserne "Blå mænd", "Julefrokosten" samt trilogien "Alle for én", "Alle for to" og "Alle for tre" har samlet et stjernespækket cast til sin kommende komedie, "Centervagt", som får premiere næste sommer.

Instruktør og manuskriptforfatter Rasmus Heide har nemlig sikret sig navne som Nikolaj Stokholm, Kirsten Lehfeldt, Stephania Potalivo, Martin Brygmann og Rune Klan på rollelisten.

Det annoncerer Nordisk Film i en pressemeddelelse.

Som titlen antyder, handler "Centervagt" om to sikkerhedsvagter - Glen, som spilles af førnævnte Rune Klan, og MC i form af den prisvindende skuespillerinde Josephine Park - der må ty til utraditionelle metoder for at beholde deres job i et økonomisk skrantende shoppingcenter.

Den ene klæder sig simpelthen ud og begynder at rapse fra butikkerne, så den anden kan fange tyven og vise centerledelsen, hvor vigtig en funktion de udfører.

Men da centerchefen - i skikkelse af Kirsten Lehfeldt - ansætter den selvsikre hjerteknuser og supervagt Patrick - spillet af Christopher Læssø - bliver planerne forpurret, og Glen må kaste sig ud i alle kneb i kampen for karrieren og kærligheden til MC.

"Centervagt" får biografpremiere 17. juni 2021.

/ritzau/