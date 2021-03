Endnu en aflysning. Denne gang er det Copenhagen Carnival.

»Når vi samler et så stort antal af gæster, vil der være stor risiko for superspredning, og det finder vi simpelthen ikke forsvarligt på nuværende tidspunkt,« siger karnevalsleder Louise Kubert i en pressemeddelelse.

Den farverige festival skulle være afholdt 3. til den 5. juni, som ville være deres 40 års jubilæum.

Det Københavnske karneval er kendt for, at de deltagende gæster kommer hinanden ved med både dans, kram og kindkys. Det er for urealistisk i år, har man måtte sinde.

Sådan så det ud, da Copenhagen Carnival sidst var på gaden. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Det er umuligt at sikre sig, at alle restriktioner bliver overholdt.

»Og med det store afsavn som vi kan forstå, at både vores artister og deltagende gæster står med lige nu, kan vi på nuværende tidspunkt ikke sikre, at vores gæster holder den afstand og lever op til de sikkerhedskrav, som naturligvis er nødvendige for en sikker afholdelse,« skriver de.

Forhåbentlig ser det anderledes ud næste år.

»Vi tror fuldt ud på, at det er værd at vente på en mere normaliseret fremtid, og vi vil derfor hellere bruge vores kræfter på en stor jubilæumsfest i 2022,« lyder det dog.

Forhåbentlig er karnevalet tilbage igen næste år. Foto: Nils Meilvang

De glæder sig til at kunne fejre deres jubilæumsfest næste sommer.

Samtidig vil karnevalet undersøge mulighederne for at stable lidt brasiliansk sommervarme på benene i form af mindre arrangementer henover sommeren og efteråret.