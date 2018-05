Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Du er langt mere sensitiv og følsom end normalt, og du har behov for at drømme og meditere. Derfor er det vigtigt, at du afsætter nogle timer til fred og ro.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

TYREN

Nu skal der fokus på netværket, og gerne på en ny måde, som virker inspirerende på alle parter. Du er meget opfindsom, så fornyelsen kommer fra dig.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

TVILLINGEN

Du er ambitiøs, men det handler mest om et kald eller en mission, hvor du føler, at der er en højere mening i det, du gør. Det kommer til dig gennem intuitionen.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

KREBSEN

Hjemme er godt, men ude er bedst. Du har det lidt ’omvendt’ nu, hvor der er fokus på udland, udvikling og rejser. Bestil din sommerferie, hvis det ikke ER sket.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

Løven

Du er vildt lidenskabelig, og du er meget konsekvent, hvad angår dine kvalitetskrav. Du har dine meningers mod, og du giver ikke ved dørene.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

JOMFRUEN

Nu skal der bruges tid sammen med din partner, som gerne skulle sætte pris på din nærhed. Men forvent ikke, at du får de helt store komplimentere for det.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

VÆGTEN

Nu er det de daglige rutiner og ritualer, det handler om. Det er jobbet og de praktiske opgaver derhjemme, du bruger tid på, og indsatsen bærer frugt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

SKORPIONEN

Du er i godt humør, og det smitter. Men du får hurtigt brugt dit overskud, og så må du lade op igen. Det gør du bedst ved at meditere eller udføre/opleve kunst.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løven

SKYTTEN

Du er sentimental og tænker måske tilbage på din barndom eller ’gamle dage’, hvor alt var idyl. Du kan evt. se gamle billeder sammen med din familie.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

STENBUKKEN

Nu er det tid at lave de aftaler, som du mangler at få lavet, så du kan lukke sagerne. Det går ikke at have for mange hængepartier, det tærer på overskuddet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

VANDBÆREREN

Skal du have foretaget køb eller investering, er det nu, men nøjes med mindre køb, end du havde tænkt dig, da risikoen for fx snyd er til stede på himlen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyren

FISKEN

Du er direkte, når du viser dine dybe følelser, og bliver du spurgt om noget, får man din uforgribelige mening om emnet – og det er smukt og indfølende.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen