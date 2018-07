‘Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!





VÆDDEREN

Dobbelttjek alle dine aftaler og sørg for at udføre din del af aftalerne. Spørg om der er noget du har glemt at gøre, eller om noget kan ses i et helt andet lys.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

TYREN

Du kan mærke på din krop, om din livsstil er god eller dårlig for dit helbred. Sørg for at få den kost og motion, der passer til dig – besøg gerne et fitnesscenter.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

TVILLINGEN

Du deler gerne dit overskud med andre, som trænger til en hjælpende hånd, og du kan bruge dig selv som eksempel på, hvordan tingene bedst kan gøres.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

KREBSEN

Du må se på din familiebaggrund for at se hvilken rolle du selv har i din familie, og hvilken indflydelse det har på dit liv. Læs gerne i din slægtsbog.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

LØVEN

Du har mulighed for at udvide dit netværk med de mennesker, som du går i dialog med og opmærksomt lytter til, hvad de siger. Tale er sølv, og tavshed er guld.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvillingen

JOMFRUEN

Du har behov for at forkæle dig selv med de luksusgoder/ydelser som din privatøkonomi tillader. Du kan også nyde en gratis gåtur i naturen.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

VÆGTEN

Du er initiativrig og har lyst til at få sat mere skub i allerede eksisterende aktiviteter, som kan være gået lidt i stå. Ellers må du starte på dit helt eget projekt.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

SKORPIONEN

Dit sanseapparat er meget fintfølende, og du har behov for at trække dig lidt tilbage fra omverdenen for bedre at kunne mærke dig selv og dine følelser.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

SKYTTEN

Du har behov for at møde andre mennesker som du kan udveksle dine tanker og ideer med. Meld dig evt. ind i den organisation, som varetager dine interesser.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

STENBUKKEN

Med den rette mængde disciplin og vedholdenhed kan du nå og fuldføre dine mål. Det kræver bare, at du beslutter dig for, hvad du helt eksakt ønsker at opnå.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

VANDBÆREREN

Du har behov for at skifte miljø og få et andet perspektiv på din tilværelse. Mød andre kulturer og mennesker, enten herhjemme eller på en udlandsrejse.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

FISKEN

Din viljestyrke er stor, og du kan bruge den til at nå ind til kernen af de fleste problemstillinger. Husk at et kompromis også kan være en løsning indimellem.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen