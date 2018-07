‘Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Kunst og andre indre aktiviteter er i fokus, så det skal der bare være tid til. Og husk endelig at gå en tur, så du kan få tanket energien op på bedste vis.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løven

TYREN

Hjemmet og familien er i centrum. Hvis du ikke har ferie, kan du tage lidt tidligere fri i dag for at tilgodese de nære behov. Alle vil I få stor glæde af det.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

TVILLINGEN

Dagen står på mange måder i udvekslingens tegn. Du er også meget nysgerrig og lærenem, så det vil være godt at læse en bog fx en biografi af en interessant person.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

KREBSEN

Har du brugt for mange penge på det seneste, må du lave en strategi for resten af måneden. Du må straks bringe harmoni og balance på kontoen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv 3:

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

LØVEN

Dine følelser er i fokus og det er vigtigt at være helt åben omkring følelseslivets mange facetter. Det er på en sådan dag, at man føler, at tingene lykkes.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

JOMFRUEN

Du må fokusere mest på at balancere dit stærke følelsesliv. Lav kun få fysiske aktiviteter, men fokusér på den indre verden og brug fantasien og intuitionen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Fisken

VÆGTEN

Nu er det tiden for at fokusere på dine interesser, som skriger på at blive prioriteret. Du har brug for fornyelse og vil befinde dig godt i gruppesammenhænge.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

SKORPIONEN

Du kan, hvad du vil, er temaet for i dag. Det ser ud til, at du kan gennemføre alle de beslutninger, du tager, og det er vigtigt at benytte sig af denne mulighed.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv 3:

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

SKYTTEN

Du er i dit es og er meget morsom at være sammen med. Du får hele tiden nye indfald, som bliver krydret med god humor, så du er en gevinst for ethvert selskab.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

STENBUKKEN

Du har en meget stærk vilje og tænker dybt og intenst over livet og dets tildragelser. Derfor er du ikke til selskabelighed og deraf følgende smalltalk.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

VANDBÆREREN

Du har fuldt fokus på dine relationer, så lav ikke andet i dag end at være sammen med dem. Det vil give stort udbyttet for alle parter, så gå i gang med invitationen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

FISKEN

Selv om det nok er ferietid, har du mange småting, du lige skal have ordnet derhjemme. Det er mest det lavpraktiske område, det gælder, så gå bare i gang.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfruen