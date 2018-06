En velkendt 'Bagedyst'-finalist har fundet kærligheden.

Jesper Søvndal fra Kolding tryllebandt i efteråret danskerne med sine kagekreationer, da ‘Den store bagedyst’ løb over skærmen, hvor han nåede helt til finalen.

Dengang fortalte 28-årige Jesper, at han drømte om at finde en målrettet kæreste, som havde en passion, hun gik meget op i. Derudover skulle hun være super sød, og så var det bestemt en fordel, hvis hun godt kunne lide kage.

Nu viser det sig, at Jesper har haft heldet med sig. Han afslører nemlig på sin Instagram-profil, at han har fundet sig en dejlig kæreste:

– Dengang jeg var i Marrakesh og fik en kæreste, som lærte mig alt om at blogge. Johanne og jeg er nu så ægte kærester, som man kan blive: Hun har offentliggjort det på sin blog, afslører Jesper sammen med et billede af ham og bloggeren Johanne Mygind, der har bloggen ‘Nutidensmor’.

– I 1,5 år har det været fem dage som fuldtidsmor med madpakker, aftensmadsfabrikation af andet end pomfritter. En hverdag med et menneskeligt vækkeur, der prikker til mig klokken 06.30, med konflikter og kærlighed, med børnehaveafhentning og godnatlæsning. Dette er efterfulgt af fem mærkelige dage som “bare Johanne” med mine løse arbejdstider som selvstændig, venindeaftaler, sent i seng, sent op, Netflix i stakkevis og kun mig selv at tage hensyn til. Nu er det lige ved, at jeg har lyst til at sige, at jeg kører en ordning med fem dage med Augusta og så fem dage med Jesper. Altså, som så er ham, jeg var date med i Marrakech, som i Marrakech også blev min kæreste, fordi han spurgte på et sødt postkort, som han havde med hjemmefra, uddyber Jespers kæreste, Johanne, på sin blog.

Se de søde billeder af parret nedenfor:

Nyt indlæg. Billedet er ikke umiddelbart så godt, eller bare instavenligt, men der er sgu en photobombende banan med på det - og historien bag er ret sød #ViSidderiEtTræ #DetErEnKæresteting #OgEnJodelTing Et opslag delt af JOHANNE MYGIND, NUTIDENSMOR.DK (@nutidensmor) den 11. Jun, 2018 kl. 10.59 PDT Dengang jeg var i Marrakesh og fik en kæreste som lærte mig alt om at blogge. Johanne og jeg er nu så ægte kærester som man kan blive; hun har offentliggjort det på sin blog #lykkeneratrejse #kærlighed #heybloggen Et opslag delt af Jesper Søvndal (@jesper_sovndal) den 11. Jun, 2018 kl. 12.50 PDT

