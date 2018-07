Gustav er blevet snydt, og han har derfor brug for hjælp.

Gustav Salinas føler sig godt og grundigt snydt i forbindelse med en madvogn med sunde retter, som han er ved at åbne i Hillerød, hvor hans nye fitnesscenter også ligger. Vognen er langt fra færdig, og som det ser ud lige nu, så bliver den det heller ikke i den nærmeste fremtid.

LÆS OGSÅ: Realitystjerne med i ‘Vild med dans’

LÆS OGSÅ: 10 år med Gustav: Så meget har han forandret sig

Det fortæller Gustav i en video på Facebook, hvor det er tydeligt, at han langt fra er tilfreds med situationen, og han håber derfor, at en af hans mange følgere vil hjælpe ham.

– Jeg har brug for jeres hjælp. Jeg er desværre blevet taget i røven af nogle håndværkere. De skulle lave denne vogn, men jeg har ikke hørt fra dem i de sidste to måneder, og de skylder mig 22.000, siger Gustav, der dog hverken lader sig slå ud eller har tænkt sig at hænge firmaet ud offentligt.

– Men ved I hvad? Mange gange i mit liv er jeg blevet taget i røven, og sådan er det. Jeg har brug for en tømrer, en VVS’er og en elektriker, og I må meget gerne kontakte mig, for jeg har brug for jeres hjælp. Jeg har lovet Hillerød en madvogn, og det jeg lover, det holder jeg, fortæller realitystjernen i videoen.

LÆS OGSÅ: Geggo: Cengiz har ødelagt mit og Linses forhold

LÆS OGSÅ: AFSLØRING: Her er Linses VILDE fremtidsplaner i Spanien

Herunder kan du se videoen, som Gustav har delt på Facebook:

LÆS OGSÅ: Natascha Linea om Sidney Lee: Vi er ikke kærester – vi boller bare

LÆS OGSÅ: Svindler Nadia Shila igen?

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.