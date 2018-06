Simone og Martins lille datter blev døbt i weekenden i en ganske særlig dåbskjole.

Den 12. januar blev ‘Mig og min mor’-deltageren Simone Rasmussen mor, da hun og kæresten Martin fik en lige pige. Parret har næsten helt fra starten været klar over, hvad datteren skulle hedde, og sidste weekend fik hun sit navn; Saselia.

LÆS OGSÅ: SE BILLEDERNE: ‘Drengene på kanten’-Valdemars datter er blevet døbt

»Hun er den eneste i Danmark med navnet Saselia, så det er et, vi har fået godkendt. Der var ikke nogen bevidst årsag til, at det skulle være sådan, men vi synes da, det er meget sjovt, at hun er den eneste i Danmark med det navn. Det er dog et mere populært navn i England, hvor det stammer fra,« forklarer Simone til Realityportalen.dk og fortsætter:

LÆS OGSÅ: Ung mor trækker sig: Derfor stopper jeg i ‘De unge mødre’

»Dåben gik så godt. Saselia græd slet ikke i kirken, og det var en dejlig fest med en masse flotte gaver. Hun blev døbt i samme kjole, som min mor købte til mig, og som jeg blev døbt i for 25 år siden. Dog har jeg fornyet den lidt, da jeg har ændret båndet, og så har jeg også syet små roser på.«

Datterens vellykkede barnedåb er dog ikke det eneste, Simone og Martin kan glæde sig over disse dage. Parret har nemlig tidligere på ugen overtaget deres nye hjem – et hus i Odense NØ.

Se de fine billeder fra Saselias dåb nedenfor:

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

LÆS OGSÅ: Efter negativ graviditets-test: Fortsætter Amalie projekt baby?

LÆS OGSÅ: Reality-babe vil i Folketinget

LÆS OGSÅ: Gravid ‘Paradise’-babe afslører: Det skal vores datter hedde

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.