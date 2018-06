Forskere har testet hvor attraktive forskellige gangarter er hos kvinder og fundet ud af, at bevægelserne betyder ligeså meget som kropsformen.

Glem Tinder og andre dating-apps, der kun præsenterer dig for et fotografi af en potentiel partner. Tiltrækning handler nemlig også om, hvordan man bevæger sig.

Det foreslår i hvert fald et nyt britisk studie fra University of Portsmouth, hvor evolutionspsykolog Ed Morrison har sammenholdt kvindekroppens bevægelser med konventionelle forestillinger om, hvornår en kvinde er mest attraktiv. Det skriver Videnskab.dk, der også bringer en video af den mest sexede gangart.

»Kombinationen af en smal talje, afrundede hofter og bagdel og en slank figur har længe været opfattet som værende vigtige i forhold til en kvindes attraktivitet, men det viser sig, at måden, en kvinde bevæger sig, er lige så vigtig,« udtaler Ed Morrison i en pressemeddelelse fra universitetet.

For at finde ud af, hvilke bevægelser der virker tiltrækkende, har han isoleret kvinders gang fra alle ydre træk:

37 kvinder med et bredt spektrum af forskellige kropstyper - alle iført leggings og t-shirts - blev filmet, mens de gik i roligt tempo på et løbebånd

På deres ankler, knæ, hofter, skuldre, albuer, håndled, i panden, på kravebenet og ved navlen placerede forskerne lysende markører

Optagelserne blev renset for alt, så det eneste synlige var de lysende markører, og optagelserne blev forkortet til klip på 10 sekunder

14 kvinder og 11 mænd samt 50 frivillige rangerede klippene på en skala fra 1 (meget uattraktiv) til 7 (meget attraktiv)

Resultatet lyder, at kvinder er mest attraktive, når de vrikker med hofterne og tager små skridt.

»Gangarten kan muligvis give nogle vigtige 'clues' i forhold til kvindens fysik og alder, der er nøgleelementer i den reproduktive sundhed (om man kan få børn, red.),« siger Ed Morrison.

Herfra vil det, ifølge ham, være interessant at se på, om effekten af bevægelse varierer på tværs af kulturer, der har forskellige skønhedsidealer, og om man kan 'fake' sig til større tiltrækning ved for eksempel at gå anderledes.

Desuden er han i gang med at studere mænds gangarter for at se, om bevægelse er lige så afgørende for deres tiltrækningsevner. Det fulde studie er publiceret i Visual Cognition.

