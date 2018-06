Realitystjernen har taget en stor beslutning.

Kira Eggers tonede frem på skærmen i realityprogrammet ’Stripperkongens piger’ tilbage i 1998. Sidenhen er der dog sket meget i reality-babens liv. Hun har siden 2011 levet af at være trænings-og kostvejleder, og for et par år siden medvirkede hun også i TV3-programmet ’Min fede træner’.

LÆS OGSÅ: WOW: Kira Eggers og Rikke Gøransson skal på en svær mission

Nu skal det dog være slut med karrieren som personlig træner. 43-årige Kira har nemlig besluttet sig for, at hun vil lægge sin energi et andet sted:

»Jeg elsker mit job som coach og træner, men jeg elsker også noget andet, hvilket er årsagen til, at jeg sadler om. Jeg savner at blogge og vil gerne skrive mere. Jeg føler også, at jeg har brug for at kunne samle mine kunder ét sted, under ét tag, for at få mere struktur i min hverdag. Derfor stopper jeg som personlig træner, således at alle kost-og træningsaktiviteter foregår online. Mine nuværende kunder kommer med over på den nye platform, og nye kunder flytter jeg også derover,« fortæller Kira Eggers på sin blog og fortsætter med at fortælle, hvad der så skal ske nu:

LÆS OGSÅ: HOT NEWS: Ung mor har fundet kærligheden

»Jeg skal blogge mere! Jeg savner det. Jeg elsker digitale aktiviteter, generelt. Derfor flytter jeg også kunder over på en digital platform med meget mere potentiale for personlig kontakt og øget effektivitet. Derudover skal jeg fortsætte med at skrive klummer for Ekstra Bladet, jeg skal lave rejseartikler for Ekstra Bladet, jeg skal passe mit job som morgenvært på Nord FM, jeg skal rejse noget mere, jeg skal passe mine dejlige damers træning i Sense me VIP, og så laver jeg aktive rejser for Viavana.com.«

Læs mere om Kira Eggers beslutning om at stoppe som personlig træner på hendes blog HER!

LÆS OGSÅ: Kira Eggers: Sådan tabte jeg mig efter ‘Min fede træner’

LÆS OGSÅ: AFSLØRING: Her er Linses VILDE fremtidsplaner i Spanien

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.