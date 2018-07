Jeg ankom til Roskilde Festival onsdag og har spist ved ni ud af festivalens 130 madboder, som er offentligt tilgængelige på festivalen. Af dem har jeg anmeldt seks i alt.

Desværre er jeg kun rigtigt blevet imponeret én gang. Resten af feltet glimrede ved manglen på passion og smag. Der var mildest talt ikke meget at skrive hjem om.

Så hvad håber jeg, at der sker til næste år?

Skru op for niveauet eller skru ned for prisen. Der er flere gange, hvor jeg har følt mig snydt. Og ja klart, man kan måske ikke forvente det højeste gastronomiske niveau på en festival, men man kan da i det mindste forvente, at den dyrtkøbte mad, som madboderne laver, i det mindste bliver lavet på et acceptabelt niveau.

Mangel på respekt

Og i campingområdet, hvor jeg havde fornøjelsen af at se England vinde over Sverige, var der intet af maden, som jeg ville overveje at indtage frivilligt. ØV! Meget af det så decideret ulækkert ud.

Jeg synes ikke, man udviser respekt for sine kunder ved at servere så pauver mad. Så jeg håber, at nogen fra festivalen læser det her og giver budskabet videre.

Udover de seks madboder, jeg har anmeldt, har jeg spist ved Snacks and Blues, Yoburger og Bybussen. Her vil jeg især fremhæve Yoburger som en fremragende madbod på Roskilde Festival. Jeg fik kun en burger, men den smagte akkurat ligesom hjemme i København. Det kunne eksempelvis Snacks and Blues lære lidt af. Her fik jeg ikke den sædvanlige lækre brioche-bolle, men i stedet en meget tarvelig og tør burgerbolle, som den meget saftige og perfekt friturestegte kylling ikke kunne redde.

Bedste: Grød 5 stjerner.

Værste: Madklubben og Skiburger 1 stjerne.