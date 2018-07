To velkendte 'Nybyggerne'-stjerner har taget hul på en helt ny karrierevej.

Der er ingen tvivl om, at Lise og Michael, der vandt ‘Nybyggerne’ tilbage i 2016, har kunnet åbne mange døre, efter de vandt det populære TV2-program. Parret sprang kort tid efter sejren ud som selvstændige og har blandt andet et samarbejdet med DBA-Guide og i foråret havde de deres eget gør-det-selv-program, ‘Nybyggerne rykker ud’.

LÆS OGSÅ: Realitystjerne med i ‘Vild med dans’

Nu er der dog atter nyt fra Lise og Michael. De springer nemlig ud i en helt ny karriere:

WTF: ‘Paradise’-hunk kysser med 71-årige Birthe Neumann

– Velkommen til vores lille hjertebarn. Et kreativt univers, som er klar til at komme ud. Lad os præsentere vores kommende – og allerførste – bog: ‘Børnebyggerne’. Det er en ganske særlig bog, der forhåbentligt kan få jer voksne til at tage børnene i hånden og lave noget kreativt sammen. Du finder helt op til 40 guides, blandt andet en dinosaurus-bogstøtte, et moderne dukkehus, en selvkørende bil og meget mere. En stor del af projekterne inddrager genbrugsmaterialer, og du er sikker på at finde nogle projekter, der vil vække interessen for dine børn, afslører Lise og Michael på Boomerang.dk, hvor de opfordrer til at støtte deres projekt:

LÆS OGSÅ: ‘Vild med dans’-babe har fundet kærligheden

– Vores hjerter brænder for at kreere, dele og inspirere både store og små, unge og gamle til at gå ud eksperimentere selv. Vi mangler 50.000 kroner til finansering af bogen, og vi håber dette forsalg kan gavne hele projekt ‘Børnebyggerne’, så vi kan nå ud til endnu flere og få et endnu federe produkt i sidste ende!

LÆS OGSÅ: Ung mors mareridt: Kæresten kørte galt

Se også Lise og Michaels video om bogen samt deres Instagram-opslag nedenfor:

LÆS OGSÅ: HOT NEWS: Lenny og Nadja tager næste skridt i deres forhold