Nu fortæller stjerneparret, hvordan de mødte hinanden.

Det er godt 15 måneder siden, at Kylie Jenner blev spottet sammen med rapperen Travis Scott, som hun kort efter sprang ud som kærester med. Kærligheden blomstrer stadig mellem de to, og tidligere i år blev de så forældre for første gang, da datteren Stormi kom til verden.

Nu afslører det lykkelige par, hvordan de fandt sammen. Det sker i et stort interview med GQ, hvor de fortæller, at de efter at have kendt hinanden en smule i et stykke tid mødtes på musikfestival Coachella. Her hang de ud sammen, og de klikkede med det samme. Da de par dage var gået, skulle de to finde ud af, hvad der så skulle ske.

– Coachella var et af stoppene på hans turné. Så han sagde: “Jeg skal tilbage på turné – hvad skal vi gøre med det her?” For vi kunne naturligvis lide hinanden, fortæller Kylie Jenner til magasinet.

Realitystjernen besluttet sig for, at hun ville tage med ham på turné.

– Jeg hoppede virkelig bare på bussen, og så kørte vi sammen mod solnedgangen. Jeg var med på resten af hans turné, siger hun.

“Der var en mening med alt”

I interviewet bliver Kylie Jenner spurgt ind til, hvad hendes mor og resten af familien sagde til den impulsive beslutning om at rejse landet rundt med den nye fyr.

– Min familie ved, at jeg gør, hvad jeg vil gøre. Sådan har jeg været hele mit liv. Jeg står ikke til ansvar for nogen andre. Jeg lever for mig selv, så jeg kørte bare mod solnedgangen, siger hun til mediet og fortæller, at de havde en fantastisk tid sammen.

– Vi havde meget fritid. Vi tog bare til disse tilfældige byer, og vi fik lov til ikke at være dem, vi i virkeligheden er. Altså, hvis vi havde været i Los Angeles, så havde jeg ikke følt, at det ville have været virkelig anderledes. Der var en mening med alt, der skete. Vi gik ikke ud sammen som “Kylie og Trav”. Vi var bare i Cleveland, hvor vi gik på gaderne i flere timer. Vi gik bare ture sammen, og ingen generede os.

Noget tyder på, at Kylie traf det rigtige valg, da hun tog med kæresten på turné i april sidste år. I hvert fald gik der ikke meget mere end de ni måneder, før hun i starten af februar fødte parrets første fælles barn.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.