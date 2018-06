Kylie Jenner har taget en drastisk beslutning, og det har ført til ændringer på hendes sociale medier.

Kylie Jenner er vokset op i mediernes søgelys, og hun var ikke engang fyldt 10 år, da familiens reality-serie for første gang ramte de amerikanske tv-skærme. Men da hun var gravid, trak hun sig fra offentligheden, og til trods for massive rygter lykkedes det hende at holde sig skjult under hele graviditeten. Derfor kom nyheden om hendes datter først frem, efter hun havde født.

LÆS OGSÅ: Efter hjerneblødning: Sådan har Nadia Shilas datter det

Siden fødslen har hun været tilbage i medierne og på de sociale medier, hvor hun har været mere populær end nogensinde før. Men nu trækker hun atter stikket, denne gang er det dog på datterens vegne. I søndags slettede Kylie nemlig alle billeder af sin datter fra Instagram.

Nu kan man kun se billeder af Stormi i vikle, eller billeder som det nyeste, man kan se nederst i artIklen, hvor man kun kan se en lille bid af Stormis ansigt, men ikke hele ansigtet. Til netop det billede har en af følgerne bemærket, at hun skærer sin baby fra, og Kylies svar lyder kort og kontant.

LÆS OGSÅ: WOW: Kylie og Kendall dropper brors bryllup

LÆS OGSÅ: Amalie: Derfor er jeg gravid

– Ja, jeg skærer min baby fra. Jeg deler ikke billeder af min pige lige nu, lyder det fra Kylie.

Mere fortæller hun ikke om beslutningen, men noget tyder på, at hun ikke ønsker at have datteren til at vokse op i samme mediebevågenhed, som hun selv gjorde, og nu skærmer hun altså sin datter fra de sociale medier.

LÆS OGSÅ: Amalie overvejer at droppe ‘Forsidefruer’: Jeg føler mig trådt på

Følg med på vores Facebookside og vores Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.



Artiklen er bragt af Reality Portalen