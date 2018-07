Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Dagshoroskoper, den16. juli 2018

VÆDDEREN

Det er vigtigt at du udfører dine forpligtelser før du kaster dig over de mere lystbetonede aktiviteter. Læg en plan for dine gøremål, så du kan nå det hele.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

TYREN

Du kan med sindsro vise dine mere umiddelbare og lystige sider, hvilket vil have en afsmittende virkning på dine omgivelser. Vis noget mere af dig selv.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løven

TVILLINGEN

Du har behov for mere nærhed og tryghed, hvilket du kan få ved at tilbringe lidt mere tid sammen med dine nærmeste. Giv selv nærhed til dine nærmeste.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Krebsen

KREBSEN

Du har behov for at lufte dine tanker med dem som du møder på din vej, og du kommunikerer gerne med alle om både 'stort og småt'. Lyt også gerne til andre.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvillingen

LØVEN

Tag en 'slapper' noget af tiden og giv dig selv lov til at nyde livets mere sanselige sider. Det kan fx være en god middag eller en fuld kropsmassage.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

JOMFRUEN

Du ligger ikke på den lade side, men du har stor lyst til at påbegynde flere nye aktiviteter på en gang. Tag en ting ad gangen, så vil resultaterne vise sig.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

VÆGTEN

Du har en udefinerlig følelse af at tingende ikke er helt som de ser ud til at være. Hvis du lytter lidt mere til din fornemmelse, vil du bedre kunne forstå hvorfor.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

SKORPIONEN

Du er lidt af en opportunist og kan se det hele i et helt nyt perspektiv. Hvis du gør tingene på en anderledes måde, end du plejer, bliver det mere tilfredsstillende.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

SKYTTEN

Det er vigtigt, at du har et mål for det, du foretager dig, og at du viser tålmodighed. Gør du ikke dette, vil alting tage længere tid, end du havde håbet.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Stenbukken

STENBUKKEN

Du tænker meget over livets mening. Lad dig ikke slå ud, hvis du ikke finder det gyldne svar, men skab så selv indhold i dit liv. Læs eventuelt noget filosofisk.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skytten

VANDBÆREREN

Du er stærkt passioneret, og det er vigtigt, at du tager hensyn både til dine egne og andres følelser. På den måde bliver alle glade, og den gode stemning bevares.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

FISKEN

Husk dine aftaler og afstem dine forventninger med din partner eller aftalepartner, så du undgår de misforståelser, der ellers let kunne blive resultatet.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten