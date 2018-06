VÆDDEREN

Hvis du skal have større råderum til at udfolde dig, som du har lyst til, kræver det, at du giver lidt mere opmærksomhed og hensyntagen til din partner.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

TYREN

Det er vigtigt, at du tager dit velbefindende mere alvorligt og ser på, hvad du selv kan gøre. Sund levevis er et 'must', hvis du vil forbedre din sundhedstilstand.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

TVILLINGEN

Det er ikke nok, at du fortæller andre, hvad de skal gøre. Det er også vigtigt, at du selv demonstrerer, hvordan noget skal gøres. Brug dine pædagogiske evner.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

KREBSEN

Du får bedst dækket dit tryghedsbehov ved at være tæt sammen med din familie i hjemlige omgivelser. Hvis det er muligt, så tag en hjemmearbejdsdag.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

LØVEN

Du er god til at kommunikere og dele din viden med andre på en letforståelig måde. Samtidig får du en større viden om dig selv, når du udveksler med andre.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

JOMFRUEN

Du har behov for at slappe mere af og nyde livets mere sanselige sider, hvis du ønsker mere overskud til at passe dit arbejde. Tag evt. et powernap indimellem.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

VÆGTEN

Du kan ikke bare læne dig tilbage og vente på, at andre gør tingene for dig. Du er nødt til selv at vise initiativ til at få sat gang i sagerne og gøre noget mere selv.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vædderen

SKORPIONEN

Du har det bedst, hvis du kan trække dig lidt tilbage fra omverdenens søgelys og leve lidt mere skjult. Du kan til gengæld opleve kunst på et dybere plan.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

SKYTTEN

Din oplevelsestrang kan du bedst få opfyldt i grupper eller sammen med andre ligesindede. En grupperejse eller andre gruppeaktiviter vil gavne dig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

STENBUKKEN

Du har gode muligheder for at få opfyldt dine ambitioner og forbedre din status, både privat og i dit arbejdsliv, hvis du udnytter de rammer, som du har.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Stenbukken

VANDBÆREREN

Du tænker meget over livets mening, og du har behov for at forstå de universelle love, som styrer denne verden. Brug din omfattende, indre viden.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

FISKEN

Du har fuld kontrol over dit eget indre liv, og du kan med dine terapeutiske evner hjælpe andre mennesker med at forstå og styre deres dybere følelser.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen