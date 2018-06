Hr. og Fru Linde Ingversens datter er lidt af en charmetrold.

Tilbage i februar blev det søde værtspar Joakim og Sofie Linde Ingversen forældre til datteren Trine.

Der er ingen tvivl om, at de nybagte forældre for alvor nyder livet som lille familie. Sofie har tidligere åbnet op for, hvad hun særligt nyder ved at være blevet forældre:

LÆS OGSÅ: HOT NEWS: Reality-babe har fundet kærligheden

»Det bedste er, at man bliver voksen. Det bliver man på rekordfart, når man får et barn. Ens prioriteter ændrer sig hundredetusinde procent. Ens hjerte bliver større. Man har ikke forstået, hvem man var, før man har nogen at passe på. Sådan har jeg det. Alt føles som om, at det altid har været der, mens alting på samme tid er helt nyt. Man er jo også skør. Vi står begge to: 'Neeeej, hun virker!' hver gang hun skider, ikke? Det, synes vi, er noget så fantastisk. Man er helt tilbage til det primitive hjerne, men det er mega stort. Mega fedt,« fortalte hun til Realityportalen.dk.

LÆS OGSÅ: Joakim Ingversen flasher Sofie-tatovering

At Joakim og Sofie er stolte er lille Trine, er dog også ganske forståeligt. Hun er nemlig helt bestemt en lille charmetrold.

Se blot de søde videoer og billeder nedenfor:

Hva er sommeren slut ? Et opslag delt af joakim ingversen (@joakimi) den 14. Jun, 2018 kl. 9.45 PDT