Og så er det tilmed sjovt!

Motionsfodbold kan give mærkbare helbredsforbedringer hos ældre, der lider af såkaldt prædiabetes - en forløber for udviklingen af diabetes.

Det viser ny forskning af forskere fra Syddansk Universitet (SDU).

I studiet har forskerne vist, at en kombination af motionsfodbold og kostomlægning kan hindre, at de ældre prædiabetikere udvikler type 2-diabetes.

Det fortæller forskerne selv, lektor Magni Morh og professor Peter Krustrup, begge ved Sport and Health Sciences, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU, i et indlæg på Videnskab.dk.

»Vi så, at en kombination af motionsfodbold og kostvejledning havde en særdeles positiv effekt; faktisk en langt bedre effekt, end vi havde håbet,« skriver forskerne i artiklen på Videnskab.dk.

Prædiabetikere lider ofte af en lang række andre helbredsproblemer som fedme og forhøjet blodtryk. Derfor er styrke- eller udholdenhedstræning alene ikke den mest optimale behandling, da prædiabetikerne også ofte kræver kostomlægning.

Det er hér, fodbold kommer ind i billedet.

Motionsfodbold, eller 'Football as Medicine' som programmet kaldes, mindsker ifølge forskerne risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme med 50 procent, hvis deltagerne holder ved med både træning og kostomlægning.

I studiet, der blev udført på Færøerne, undersøgte forskerne 50 forsøgsdeltagere med prædiabetes, overvægt og dårlig kombination (25 af hvert køn).

27 gennemgik et forløb, der varede i 16 uger med kostrådgivning og motionsfodboldsessioner på 30 til 60 minutter to gange ugentligt.

En kontrolgruppe på 23 personer gennemgik kun et kostmæssigt forløb.

Motionfodboldsessionernes varighed steg fra 30 minutter per session i de første to uger til 60 minutter per session i de følgende ti uger.

Deltagerne var mellem 55 og 70 år gamle.

I gruppen, der spillede fodbold, så forskerne tydelige forbedringer af deltagernes sundhed samt lavere blodtryk, sænket kolesterol og sænket fedtprocent sammenlignet med gruppen, der udelukkende fik kostvejledning.

Forskerne så desuden, at deltagerne i gruppen, der spillede fodbold, tabte mindst to kilo kropsfedt mere end kostomlægningsgruppen og forøgede muskelmassen med et kilo i løbet af 16 uger, sammenlignet med gruppen der udelukkende lagde kosten om.

»Vores studie viser, at kostomlægning i kombination med motion har et stort potentiale i behandlingen af prædiabetikere, selv når de er ældre, overvægtige og i dårlig fysisk form,« skriver forskerne på Videnskab.dk.

Ingen af deltagerne pådrog sig i øvrigt alvorlige skader på muskler, knogler eller led, og fremmødet var enestående, selv om træningen fandt sted om vinteren.

Desuden formede deltagerne venskaber, de havde det sjovt sammen og nød boldspillets sociale aspekter; faktisk så meget at mange af dem stadig deltager i Football Fitness.

Studiets resultater er publiceret i Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, som del af et 'Football is Medicine'-særoplag.

