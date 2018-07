Natasha fik sin Kim ved et storslået bryllup i weekenden.

Forrige år friede botoxkongen, Kim Novaa, til sit hjertes udkårne, modellen Natasha Bendix Helms, på en romantisk ferie på Maldiverne, og i weekenden fik parret så hinanden ved et storslået bryllup i Mattheuskirken i København med efterfølgende fest på Kokkedal slot.

»Det var den mest perfekte dag, man kunne forestille sig! Vi havde den bedste dag og alt forløb så fint hele dagen og aftenen. Den var mere, end hvad vi havde forestillet os,« fortæller Natasha til Realityportalen.

Natasha medvirkede tidligere på året i den første danske udgave af ‘Say Yes to The Dress: Danmark’. I programmet fortalte hun, at hun drømte om et prinsesse-bryllup, og spørgsmålet er, om det blev, som hun havde håbet på.

»Ja, det blev lige det prinsessebryllup, jeg havde drømt om! Det var meget mere, end jeg havde ønsket mig, og jeg føler mig meget heldig og taknemlig for, at både Kim, venner og familie var med til at give os den bedste dag i vores liv,« siger Natasha.

Den smukke kjole, som Natasha bar på den store dag, fandt hun faktisk i ‘Say Yes to The Dress: Danmark’. Den blev købt i Panayotis i Vejle, modellen hedder Zanduri og prisen var 21.900 kroner.

»Kim syntes, at min kjole var helt fantastisk! Så det var jeg meget glad for! Han var også så fin, og han havde fået lavet det flotteste tøj. Han er jo lidt sjov og speciel, så på de jakkesæt, han havde på, var knapperne små dødningehoveder,« fortæller Natasha.

Bryllupsrejse til Kina

Parret skal på bryllupsrejse, og turen går til en helt særlig destination.

»Vi skal på bryllupsrejse til Kina, hvor vi skal gå på den kinesiske mur. Vi skal være kulturelle og se den forbudte by og opleve Kinas historie. Vi skal også rejse lidt rundt i Kina, hvor vi blandt andet skal besøge et panda-rescuecenter, hvor vi skal være med til at fodre pandababyer, som er blevet reddet, og som skal hjælpes indtil de kan klare sig selv,« fortæller Natasha og fortsætter:

»Vi skal også til Shanghai, hvor vi skal shoppe og smage forskellige kinesiske specialiteter. Nu har vi rejst så mange eksotiske steder, så vi vil gerne prøve noget anderledes. Nu får vi lov at opleve at gå på den kinesiske mur sammen.«

