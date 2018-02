Der blev smidt en hel del kilo under optagelserne af 'Nybyggerne'.

Der er ingen tvivl om, at der bliver knoklet til den helt store gulvmedalje, når de fire par i de fire lejligheder i ‘Nybyggerne’ giver den gas for at nå de ugentlige opgaver.

Især Charlotte og Fredrik fra grøn lejlighed er på udebane i forhold til de byggetekniske færdigheder, og det betyder, at de hver uge er nødt til at bruge stort set alle deres timer i døgnet på at gøre rummene perfekte.

LÆS OGSÅ: Amalie afslører: Josephine skal have en lillebror

LÆS OGSÅ: Geggo: Cengiz har ødelagt mit og Linses forhold

Parret afslører nu, at det i den grad også var noget, der kunne ses, da de var færdige med optagelserne til programmet:

»Vi tabte os begge to en hel del under programmet. Og fik store guns. Man spiste jo ikke andet end snacks og fik ikke normal mad. Så jeg tabte syv kilo, og Charlotte tabte seks kilo. Derudover lavede man jo også fysisk hårde ting hele tiden, og så glemmer man bare at spise,« forklarede Fredrik til Realityportalen.dk.

LÆS OGSÅ: ‘Paradise’-babe afslører: Derfor fik jeg luder-tatovering

LÆS OGSÅ: ‘Nybyggerne’-Charlotte og Fredrik: Sådan mødtes vi

»Det er jo vigtigere, at man lige sætter en dør i, end man spiser. Faktisk var der en nat, hvor jeg følte, jeg vågnede op, og så så jeg mig selv spise pomfritter fra skraldespanden, fordi jeg bare var så sulten. De var bare fyldt med murerstøv og alt muligt klamt, og så var jeg bare sådan: “Nej, vi er nødt til at få noget mad nu”,« griner Charlotte.

Fredrik og Charlotte fortæller, at de også var det par, der sov, spiste og handlede mindst, fordi det var nødvendigt for dem at lægge ekstra kræfter i at bygge. Derfor kørte de langt på en nutella-mad og en mælkesnitte.

Se ‘Nybyggerne’ hver tirsdag klokken 20.00 på TV 2.

LÆS OGSÅ: ‘Paradise’-deltager afslører: Jeg fik taget min mødom på hotellet

LÆS OGSÅ: Skal Fie Laursen være med i ny sæson af ‘Forsidefruer’?

Følg med på vores Facebookside og vores Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.

Denne artikel er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.