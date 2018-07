Først var det Miss Paradise, han uddelte kys til, nu er det en mere erfaren dame.

Der er for alvor kommet skub i karrieren for Kevin Andreasen alias Bro, efter han sang sig ind i hele Danmarks hjerter med årets ‘Paradise’-sang ‘Sydpå’. Han tjekkede også ind på hotellet i et par dage og var gæstestjerne med indflydelse på spillet, da han skulle vælge sin egen bedste ven på hotellet.

Opholdet på ‘Paradise’ og de efterfølgende fester med paradisoerne endte da også med at skabe sød musik for sangeren, som er blevet kærester med årets Miss Paradise, Elina. Men nu er det altså en anden kvinde, han kysser med.

I sin helt nye musikvideo til sommerhittet ‘Glad’ kysser han nemlig med den 71-årige skuespillerinde Birthe Neumann. Se hvordan det lige kommer i stand i videoen nedenfor, vi kan dog godt afsløre, at det er en del af historien, som fortælles, og det ser ud til på Kevin Andreasens Instagram, at det udenfor kameraet stadig er Elina, han uddeler kys til.

