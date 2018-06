Kim Novaas og Natasha Bendix Helms skal giftes lige om lidt, og nu løfter Natasha sløret for, hvad hun ser mest frem til ved brylluppet.

Sidste år friede botoxkongen, Kim Novaa, til sit hjertes udkårne, modellen Natasha Bendix Helms, på en romantisk ferie på Maldiverne. Natasha fortalte efterfølgende, at parret skal giftes 7. juli ved et romantisk prinsesse-bryllup i Mattheuskirken i København med efterfølgende fest på Kokkedal Slot.

LÆS OGSÅ: ‘Paradise Kollektivet’-drengene afslører: Vi er utilfredse med pigerne

Nu er det ved at være lige oppe over, og ‘Robinson’-baben er begyndt at glæde sig ekstra meget.

»Det er jo lige om lidt! Det er så spændende. Vi er ved at have styr på det meste, og nu glæder vi os bare til den store dag. Jeg glæder mig selvfølgelig mest til, at vi skal sige “ja” til hinanden i kirken og fejre vores kærlighed med alle de mennesker vi har nært og kært«, fortæller Natasha til Realityportalen.

LÆS OGSÅ: SAY WHAT: Paradiso har spillet på fodboldlandsholdet

Det er dog ikke det eneste, Natasha ser frem til ved den store dag. Modellen medvirkede i den danske udgave af ‘Say Yes to the Dress’, og her fandt hun sin drømme-brudekjole.

»Jeg glæder mig helt vildt til at have kjolen på. Jeg har været i Jylland hos Panayotis for at hente- og prøve den en ekstra gang. Den er lidt for stor, så nu har jeg den hos skrædder Ann Mari Mai her på Sjælland, som retter den til. Jeg skal hente den i morgen, så det er jeg spændt på«, fortæller hun.

LÆS OGSÅ: Princess Natascha: Derfor ryger jeg under graviditeten

Dét bliver en overraskelse

Natasha ved ikke, hvad Kim skal have på, og selvom Natashas kjole er blevet vist på tv i ‘Say Yes to the Dress’, ved Kim heller ikke, hvad hun skal have på.

»Vi bliver overraskede over hinanden. Det er lidt sjovt, synes jeg. Kim har set små trailers fra ‘Say Yes to the Dress’, men han har ikke set kjolen, og han får den først at se i kirken på den store dag«, siger hun.

Natasha skal onsdag have en prøve-styling på sit bryllupslook, som skal være romantisk og feminint, men heller ikke for kedeligt.

LÆS OGSÅ: Botoxkongen under kniven for sin forlovede

LÆS OGSÅ: Amalie overvejer at droppe ‘Forsidefruer’: Jeg føler mig trådt på

Følg med på Realityportalens Facebookside og deres Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.