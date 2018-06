'Divaer i junglen'-baben har bestemt ikke haft det nemt de sidste par dage.

Det har ikke været nogle nemme dage for Sasha Klæstrup, som er kendt fra ‘Divaer i junglen’ og som Nikita Klæstrups søster. Mandag blev først hendes 3-årige datter, Tria, indlagt med betændelse i hoften og høj feber, og sener blev hendes forlovede, Montaser indlagt, da han besvimede og gik i kramper under et besøg hos sin frisør.

»Min datter har betændelse i hoften, for lidt over et år siden blev hun opereret for betændelse i knæet, og nu er det i hoften. Vi ved ikke endnu, om hun skal opereres, vi skal til en ekstra scanning, og så må vi se, hvad der sker. Hun tager det pænt, hun er træt af blodprøver og medicin, men jeg synes, hun er sej«, fastslår Sasha Klæstrup.

Skal giftes i næste uge

I dag har datteren dog fået lov til at komme på orlov fra hospitalet, og Sasha kan glæde sig over, at medicinen virker. Der er altså håb for, at datteren kan slippe for en operation. Helt så lyst ser det dog ikke ud for Sashas kommende mand.

»Montaser er kommet på hjerteafdelingen, hvor han får overvåget sin hjerterytme, puls og alt det der. Jeg har sovet hos ham i nat, og hverken jeg eller ham ved, hvad der sker«, lyder det fra den fortvivlede reality-diva.

De to indlæggelser skaber ekstra frustration, fordi Sasha og Montaser efter planen skal giftes i en moske i begyndelsen af næste uge ved en intim ceremoni, hvor kun den nærmeste familie skal med. Og om torsdagen skal de desuden på bryllupsrejse, som skal gå til Egypten.

Det er ikke første gang, Sashas bryllupsplaner muligvis bliver påvirket af sygdom, da hun sidste år i maj måned blev gift med sin eks, kom Tria på hospitalet kort efter bryllupsceremonien med betændelse i sit knæ og måtte akut opereres samme dag som brylluppet, så dengang blev det ikke til den store bryllupsfest.

