Fie søgte første gang for seks år siden, og der havde hun nok været bedre tv, indrømmer hun, men hun er glad for, der gik seks år, før hun blev 'Paradise'-stjerne.

En af de mest markante spillere i årets ‘Paradise Hotel’ var Fie, som kom ind på hotellet og i starten skjulte, hvor godt hende og Lenny kendte hinanden. Det blev dog afsløret, da hun reddede hans liv på hotellet og kaldte ham for sin bror. Han endte dog med at smide hende ud i sidste ende, og søskende-forholdet fik lidt et knæk.

LÆS OGSÅ: HOT NEWS: 54-årig reality-stjerne er blevet mor for femte gang

Nu afslører Fie dog, at hendes ‘Paradise’-drøm faktisk startede for lang tid siden. Det er seks år siden, hun søgte for første gang, og hvis hun var kommet med i programmet dengang, havde hun været med i samme sæson som Nicolas, Sandra, Nathja, Stolle, Anna Due og Martin. Sådan skulle det dog ikke gå.

LÆS OGSÅ: Linse stopper samarbejdet: Fremtids-Peter er nu Fortids-Peter

Fie blev nemlig vraget til sin audition, og bagefter var hun meget vred over, at hun ikke var gået videre, hun var nemlig sikker på, at det ikke var en tilfældighed.

»Jeg troede dengang, at jeg ikke kom med, fordi jeg havde en ekskæreste, der var psykopat. Han gjorde mange rigtig mærkelige ting, lukkede min telefon, prøvede at få mig fyret fra mit arbejde osv., så jeg var sikker på, at han også havde bestukket nogen dengang, for at jeg ikke skulle komme med. Den dag i dag ved jeg ikke, om jeg tror, det var derfor, eller om det måske bare var fordi, jeg var for genert eller noget lignende,« fortæller Fie.

LÆS OGSÅ: Amalie overvejer at droppe ‘Forsidefruer’: Jeg føler mig trådt på

Havde været bedre tv for seks år siden

Heldigvis levede det op til Fies forventninger at være med i programmet, og hun er ikke i tvivl om, at det var værd at vente på. Den dag i dag er hun da også glad for, at der lige gik seks år mere, før hun kom på tv.

»Jeg tror helt klart, at jeg havde været hæmningsløs dengang. Jeg tænker mere over nu, hvordan jeg taler og opfører mig overfor folk – gensidig respekt og sådan noget, hvorimod dengang, da jeg var seks år yngre, der tænkte man måske ikke så meget over, hvad jeg gjorde og sagde. Så det har gavnet mig, at der gik nogle år – måske er det ikke så godt for seerene, men for mig selv og min fremtid var det godt,« fastslår Fie og uddyber:

»Jeg tror, jeg havde været rigtig god underholdning for seks år siden, jeg er glad for det skete nu seks år senere, for ellers havde jeg jo ikke mødt de dejlige mennesker, jeg har nu. Men dengang ville jeg jo rigtig gerne også, så selvfølgelig var jeg ærgerlig, og var jeg kommet med dengang havde jeg heller ikke fortrudt det, men set tilbage på det med et smil.«

LÆS OGSÅ: Efter hjerneblødningen: Sådan har Nadia Shilas datter det

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.