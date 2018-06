En tidligere paradiso havde sagt ja til et tv-program, der viste sig at være et helt andet, end dét hun troede.

Simone Hvenegaard, kendt fra ‘Paradise Hotel’, fik sig lidt af et chok, da hun tilbage i marts måned havde sagt ja til et datingprogram, som hun troede hed ‘Tropical dating’.

»Da jeg stod i lufthavnen i Danmark, på vej mod Mauritius, gjorde jeg mig overvejelser om, hvad Tropical dating indebar, udover at man skulle date. Jeg havde ingen anelse om, hvordan programmet skulle foregå. Som jeg skrev i et af mine tidligere blogindlæg, er jeg typen som springer ud i mange spontane oplevelser«, fortæller hun på sin blog.

Det viste sig nemlig, at det slet ikke var dét program, hun skulle medvirke i. Tv-programmet havde nemlig ført hende bag lyset.

»Jeg blev hentet på hotellet, og vi kørte hen til en smuk strand, hvor jeg skulle lave introvideo. Men til min store overraskelse fik jeg så at vide, at jeg IKKE skulle være med i noget, som hed ‘Tropical dating’, men at det havde en anden titel«, skriver Simone på sin blog.

Programmet er nemlig ‘Ex on the Beach’. I kan læse resten af Simones blogindlæg HER, og I kan se, hvordan Simone reagerede på dén oplysning herunder:

